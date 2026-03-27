Συναγερμός στις Αρχές: Εξαφανίστηκε 17χρονη από τη Φυλή

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Δ., η οποία αγνοείται από τις 24 Μαρτίου 2026 από την περιοχή της Φυλής Αττικής. Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της ανήλικης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η Μαρία Δ. έχει καστανά μαλλιά και μάτια, με ύψος 1,73 μέτρα και βάρος περίπου 65 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, πράσινο γούνινο μπουφάν και καφέ μποτάκια. Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν στις 24 Μαρτίου 2026, στις 16:30, στην περιοχή της Φυλής.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.