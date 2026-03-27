Κρήτη: Άντρας μπήκε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής
Επεισόδιο σε σχολική εκδρομή σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη
- Tέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Ανοίγει 1η Απριλίου το myCAR
- «Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
- Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
- Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό την Κρήτη, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.
Σύμφωνα με το Cretalive περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα ένας αλλοδαπός άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 45 ετών, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες ταξίδευαν για εκδρομή στην Κρήτη.
Όπως περιγράφουν μάρτυρες, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στις μαθήτριες, οι οποίες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια.
Κατά τις ίδιες περιγραφές, ο άνδρας φέρεται στη συνέχεια να άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό.
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα του, που τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, και του χτύπησε την πόρτα. Όταν ο αλλοδαπός άνοιξε, ακολούθησε ένταση, με τον ίδιο να δέχεται επίθεση από μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.
Εκεί παρενέβη το πλήρωμα, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να μεταφερθεί αργότερα στο γκαράζ, όπου παρέμεινε έως ότου τον παραλάβουν το πρωί οι λιμενικές αρχές.
- Κρήτη: Άντρας μπήκε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής
- Γυάρος: Παρά τας συστάσεις και νουθεσίας…
- Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
- Τα οικονομικά προβλήματα της Μονακό και η «καυτή» περίπτωση του Ντιαλό
- Νίκος Κοσώνας: Ο γιος της Δάφνης Μπόκοτα μιλά για την παράσταση που εμφανίζεται γυμνός στη σκηνή
- Έντρικ: «Είμαι επικεντρωμένος στη Λιόν – Θέλω να βρω θέση στην εθνική Βραζιλίας»
- Πάτρα: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα
- Βουλιαγμένη: Το Σάββατο η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις