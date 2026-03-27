newspaper
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αν το κυβερνοέγκλημα ήταν χώρα, θα ήταν η 3η πλουσιότερη
Διεθνής Οικονομία 27 Μαρτίου 2026, 22:40

Αν το κυβερνοέγκλημα ήταν χώρα, θα ήταν η 3η πλουσιότερη

Καμπανάκι από την αντασφαλιστική Munich Re για την χρήση ΑΙ από τους ψηφιακούς απατεώνες και τις κυβερνοεπιθέσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
ΡεπορτάζΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Spotlight

«Αν το κυβερνοέγκλημα ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα», σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης της αγοράς Statista, τα οποία επικαλείται η αντασφαλιστική εταιρεία Munich Re. Ο τζίρος του κυβερνοεγκλήματος υπολογίζεται ότι θα φθάσει τα 14 τρισ. δολάρια έως το 2028, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες τεχνολογικά, ολοένα και πιο περίπλοκες, πιο αυτοματοποιημένες και εν τέλει… ασύλληπτες, αφού οι κυβερνοαπατεώνες φαίνεται πως εκμεταλλεύονται στο έπακρον την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εξυπακούεται ότι ο τζίρος των 14 τρισ. δολαρίων, που υπολογίζεται ότι θα καρπωθούν οι κυβερνοαπατεώνες, «μεταφράζεται» σε αντίστοιχη ζημιά κυρίως των νόμιμων επιχειρήσεων. Εκείνων που απασχολούν εργαζομένους και πληρώνουν φόρους. Και δεν χρειάζεται βέβαια να διαθέτει πολλή φαντασία κανείς για να υποθέσει ότι όσο μικρότερη είναι η επιχείρηση που μπαίνει στο στόχαστρο των κυβερνοαπατεώνων, τόσο πιο ευάλωτη είναι.

Συστημική απειλή

«Σε ένα πλαίσιο ολοένα και πιο σοβαρών συστημικών απειλών, ο ρόλος της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού γίνεται όλο και πιο κεντρικός», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο επικεφαλής του τομέα κάλυψης κυβερνοκινδύνων της Munich Re, Μάρτιν Κρόιζερ. Ο Γερμανός μάνατζερ εξήγησε ότι οι «επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν την ΑΙ για να κάνουν τις επιθέσεις τους πιο αποτελεσματικές και ακριβέστερα στοχευμένες».

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν συστήματα «ικανά να ενεργούν αυτόνομα, να λαμβάνουν αποφάσεις, ακόμη και να παρακάμπτουν αμυντικούς μηχανισμούς». Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν εξαιρετικά εξατομικευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email) που καθιστούν δύσκολα ανιχνεύσιμο το διαβόητο «ηλεκτρονικό ψάρεμα» (fishing).

Αυτό καθίσταται δυνατό μέσω της χρήσης κακόβουλου λογισμικού που δημιουργείται αυτόνομα και απολύτως στοχευμένα, με deepfakes, με κλώνους φωνής και με «συνθετικές ταυτότητες» που φαίνονται στα θύματα απολύτως αξιόπιστες.

Οι πλέον διαδεδομένες κυβερνοεπιθέσεις, βάσει της έρευνας, παραμένουν τα ransomware. Πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό με το οποίο οι χάκερ καταφέρνουν να κλειδώσουν ψηφιακά συστήματα και λειτουργίες και εκβιάζουν απαιτώντας χρήματα για να τα ξεκλειδώσουν. «Ο αριθμός των επιθέσεων ransomware αυξήθηκε κατά 50% το 2025 συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη χρονιά και η τάση αύξησής τους συνεχίζεται και το 2026, παρά τη σύλληψη σημαντικών κυβερνοαπατεώνων που εξειδικεύονταν σ’ αυτό», σημειώνει η μελέτη της Munich Re.

Ευάλωτοι οι μικρομεσαίοι

Δεν συνιστά έκπληξη η διαπίστωση των ερευνητών της Statista και της Munich Re ότι πιο ευάλωτη στη «σοφιστικέ» τροπή που έχει πάρει το κυβερνοέγκλημα με τη βοήθεια της ΑΙ είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές δηλαδή που αντικειμενικά δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να υψώσουν και να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τείχη άμυνας απέναντι στους κυβερνοαπατεώνες.

«Οι συντονισμένες επιθέσεις μέσω δικτύων παραβιασμένων μηχανημάτων, σχεδιασμένων να κατακλύζουν τα δίκτυα επικοινωνίας, έχουν υπερδιπλασιαστεί και γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες χάρη στις υπηρεσίες ενοικίασης μηχανημάτων», παρατηρούν οι ερευνητές. Είναι αντιληπτό ότι ο ενοικιαζόμενος ψηφιακός εξοπλισμός είναι λιγότερο ανθεκτικός στις κυβερνοεπιθέσεις.

«Κοινός στόχος των κυβερνοεγκληματιών είναι να επιτεθούν στο συντομότερο δυνατό χρόνο αποκομίζοντας το μέγιστο δυνατό κέρδος», δήλωσε στο AFP Μάρτιν Κρόιζερ. Ένα κεντρικό συμπέρασμα της μελέτης εξάλλου είναι ότι «η πλειονότητα των συμβάντων και των κυβερνο-καταστροφών επηρεάζει τις πολύ μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις».

Ενώ δηλαδή τα φώτα της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης εστιάζονται στους γιγαντιαίους, διάσημους υπερεθνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι αδύναμοι κρίκοι είναι εν προκειμένω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού αυτές αντικειμενικά διαθέτουν τις πιο αδύναμες γραμμές άμυνας έναντι των κυβερνοεπιθέσεων και επίσης το χαμηλότερο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι του κυβερνοεγκλήματος.

Γεωπολιτικό όπλο

Σε πιο εξελιγμένο επίπεδο, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο η κυβερνοαπάτη να αποτελεί μέρος της βιομηχανικής κατασκοπείας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του AFP. Η καθοδήγηση των χάκερ και η στοχοθέτηση μπορεί να γίνεται από μεγάλες επιχειρήσεις, συχνά από τους λεγόμενους «εθνικούς πρωταθλητές», αλλά ο συντονισμός και η υψηλή εποπτεία της όλης διαδικασίας γίνεται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Έτσι η κυβερνοαπάτη μετατρέπεται σε εργαλείο δολιοφθοράς εναντίον γεωπολιτικών αντιπάλων.

«Πολλοί κυβερνοεγκληματίες συνεργάζονται με τα κράτη, δηλαδή με τις εθνικές κυβερνήσεις. Εδώ βλέπουμε μια εξέλιξη εργαλείων και μεθόδων, που κορυφώνεται σε υβριδικό πόλεμο καθοδηγούμενο από γεωπολιτικά συμφέροντα», εξηγεί ο Μάρτιν Κρόιζερ.

Και ποιο είναι το στοιχείο εκείνο του υβριδικού πολέμου (εμπορικού και οικονομικού) μεταξύ κυβερνήσεων, το οποίο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως γεωπολιτικό όπλο; «Η παραπληροφόρηση», απαντά ο μάνατζερ της Munich Re.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
Οι δεσμεύσεις του 27.03.26

Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)

Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
«Streets of Minneapolis» 27.03.26

ΗΠΑ: «No Kings», Σπρίνγκστιν, Μπαέζ και μαζικές κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ με σημείο αναφοράς τη Μινεσότα

Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 27.03.26

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ελλάδα – Παραγουάη. Τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 27.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
The Good Life 27.03.26

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν

Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
Ελλάδα 27.03.26

Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο

Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Σύνταξη
Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!

Η Εθνική Ελπίδων πέρασε… πάνω από τη Μάλτα (5-0), συνεχίζει με το απόλυτο στα προκριματικά του EURO U21 και πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Χατ-τρικ ο Κούτσιας, από ένα γκολ οι Γκούμας και Καλοσκάμης.

Σύνταξη
Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής
Αναστάτωση 27.03.26

Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής

Ο άντρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Σύνταξη
Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Κόσμος 27.03.26

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα

Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Απόρρητο