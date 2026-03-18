Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί για ενδεχόμενες ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα
Ναυτιλιακές εταιρείες, τράπεζες και πάροχοι επικοινωνιών καλούνται να επαγρυπνούν για κυβερνοεπιιθέσεις.
- Απολογείται ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά
- Υποχώρησαν οι τιμές πετρελαίου λόγω αποθεμάτων ΗΠΑ - Νέα σενάρια για 120 δολάρια το βαρέλι
- Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
- Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα – Στο 1,9% στην ευρωζώνη
Εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις σκανάρουν τα δίκτυά τους για κακόβουλο λογισμικό έπειτα από σύσταση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.
Η σύσταση που εστάλη την περασμένη εβδομάδα και περιήλθε στην κατοχή του Reuters απευθύνεται στους υπεύθυνους ασφαλείας των εταιρειών, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι κλάδοι επικοινωνιών, υγείας και ενέργειας.
Πρόκειται για καθαρά προληπτικό μέτρο, ανέφερε στο Reuters πηγή της Εθνικής Αρχής που ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Ομάδες ιρανών χάκερ είχαν προειδοποιήσει για ηλεκτρονικά αντίποινα μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης, η οποία συνοδεύτηκε από κυβερνοπιθέσεις σε μέσα ενημέρωσης, στρατιωτικούς και κυβερνητικούς στόχους στην Τεχεράνη.
Στις 11 Μαρτίου, ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για καταστροφική κυβερνοεπίθεση στην αμερικανική εταιρεία ιατρικών συσκευών και υπηρεσιών Stryker.
Την περασμένη εβδομάδα, η Αλβανία επιβεβαίωσε κυβερνοεπίθεση στις ψηφιακές υποδομές του Κοινοβουλίου, μια επίθεση που αποδόθηκε από τοπικά μέσα στην ιρανική ομάδα «Homeland Justice».
Η σύσταση της ελληνικής αρχής, η οποία έφερε τη σήμανση «υψηλής προτεραιότητας», καλούσε τις εταιρείες να σκανάρουν τα συστήματά τους και να ενημερώσουν τους υπεύθυνους ασφάλειας για επιβεβαιωμένο περιστατικό που επηρέασε «μεγάλο διεθνή οργανισμό», τον οποίο δεν κατονόμαζε.
Παραμένει ασαφές αν αναφερόταν στην κυβερνοεπίθεση κατά της Stryker.
Ακόμα, η σύσταση παρέθετε μια σειρά από διευθύνσεις IP, ορισμένες από τις οποίες φέρονται να προέρχονται από το Ιράν, τις οποίες πρέπει να μπλοκάρουν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση που γίνουν αντιληπτές απόπειρες πρόσβασης.
Παραθέτει επίσης μια σειρά από εργαλεία κακόβουλου λογισμικού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση, όπως ο ιός VShell Remote Access Trojan.
Δύο ανεξάρτητες πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο ναυτιλιακές εταιρείες έλαβαν τη σύσταση.
Αρκετά ελληνικά πλοία βρίσκονται αυτό το διάστημα παγιδευμένα στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου υπάρχουν αναφορές για παρεμβολές στο σύστημα πλοήγησης GPS.
- Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ
- «Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
- Για δεύτερη μέρα στους δρόμους οι αυτοκινητιστές – Σε εξέλιξη η απεργία των ταξί
- Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
- Πίκρα τα Όσκαρ: Πτώση 9% και ανησυχητικά χαμηλή τηλεθέαση, γιατί;
- Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά για την απώλεια της Δημοτικής Συμβούλου Ευαγγελίας Αποστόλου-Δρίτσα
- Αυστρία: Μειώνει τον φόρο στα καύσιμα λόγω του πολέμου στο Ιράν
