science
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

ps. post
scriptum

Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί για ενδεχόμενες ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα
Τεχνολογία 18 Μαρτίου 2026, 15:43

Ναυτιλιακές εταιρείες, τράπεζες και πάροχοι επικοινωνιών καλούνται να επαγρυπνούν για κυβερνοεπιιθέσεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Spotlight

Εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις σκανάρουν τα δίκτυά τους για κακόβουλο λογισμικό έπειτα από σύσταση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Η σύσταση που εστάλη την περασμένη εβδομάδα και περιήλθε στην κατοχή του Reuters απευθύνεται στους υπεύθυνους ασφαλείας των εταιρειών, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης οι κλάδοι επικοινωνιών, υγείας και ενέργειας.

Πρόκειται για καθαρά προληπτικό μέτρο, ανέφερε στο Reuters πηγή της Εθνικής Αρχής που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ομάδες ιρανών χάκερ είχαν προειδοποιήσει για ηλεκτρονικά αντίποινα μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης, η οποία συνοδεύτηκε από κυβερνοπιθέσεις σε μέσα ενημέρωσης, στρατιωτικούς και κυβερνητικούς στόχους στην Τεχεράνη.

Στις 11 Μαρτίου, ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για καταστροφική κυβερνοεπίθεση στην αμερικανική εταιρεία ιατρικών συσκευών και υπηρεσιών Stryker.

Την περασμένη εβδομάδα, η Αλβανία επιβεβαίωσε κυβερνοεπίθεση στις ψηφιακές υποδομές του Κοινοβουλίου, μια επίθεση που αποδόθηκε από τοπικά μέσα στην ιρανική ομάδα «Homeland Justice».

Η σύσταση της ελληνικής αρχής, η οποία έφερε τη σήμανση «υψηλής προτεραιότητας», καλούσε τις εταιρείες να σκανάρουν τα συστήματά τους και να ενημερώσουν τους υπεύθυνους ασφάλειας για επιβεβαιωμένο περιστατικό που επηρέασε «μεγάλο διεθνή οργανισμό», τον οποίο δεν κατονόμαζε.

Παραμένει ασαφές αν αναφερόταν στην κυβερνοεπίθεση κατά της Stryker.

Ακόμα, η σύσταση παρέθετε μια σειρά από διευθύνσεις IP, ορισμένες από τις οποίες φέρονται να προέρχονται από το Ιράν, τις οποίες πρέπει να μπλοκάρουν οι επιχειρήσεις σε περίπτωση που γίνουν αντιληπτές απόπειρες πρόσβασης.

Παραθέτει επίσης μια σειρά από εργαλεία κακόβουλου λογισμικού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση, όπως ο ιός VShell Remote Access Trojan.

Δύο ανεξάρτητες πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο ναυτιλιακές εταιρείες έλαβαν τη σύσταση.

Αρκετά ελληνικά πλοία βρίσκονται αυτό το διάστημα παγιδευμένα στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου υπάρχουν αναφορές για παρεμβολές στο σύστημα πλοήγησης GPS.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Βενζίνη: Πάνω από 2 ευρώ στην Αττική και με πλαφόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Κόσμος
Το Ισραήλ χτυπάει ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν

inWellness
inTown
Stream science
Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
Στην Κέρκυρα 18.03.26

Σύνταξη
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Μίνα Μουστάκα
Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Μίνα Μουστάκα
Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
ΟΕΝΓΕ 18.03.26

Σύνταξη
Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη
Ελλάδα 18.03.26

Σύνταξη
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 18.03.26

Σύνταξη
Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Ελλάδα 18.03.26

Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ανδρουλάκης, ο Κουκουλόπουλος και ο… Στίγκλιτζ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μέση Ανατολή 18.03.26

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Ρεάλ… ζήτησαν από τον Γκουαρντιόλα να μείνει στη Σίτι (vid)
Champions League 18.03.26

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ΝΔ δεν «χορταίνει» σκάνδαλα
Επικαιρότητα 18.03.26

Σύνταξη
«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 18.03.26

Σύνταξη
Κέρκυρα: Βγαίνει από τη Μεθ ο 14χρονος που τραυματίστηκε με πατίνι: «Αν δεν φόραγε κράνος δε θα ζούσε», λέει ο πατέρας του
Στην Κέρκυρα 18.03.26

Σύνταξη
Στο σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών η γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας
Τοπόσημο 18.03.26

Σύνταξη
Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Καμπούλ 18.03.26

Σύνταξη
Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Βουλή 18.03.26

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Μίνα Μουστάκα
Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Σύνταξη
Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Βουλή 18.03.26

Σύνταξη
Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
Πρωτογενής τομέας 18.03.26

Σύνταξη
Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο