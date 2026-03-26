Τουλάχιστον 100 νεκροί σε Κένυα και Τανζανία εξαιτίας κατολισθήσεων
Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ρούνγκουε στην Τανζανία προέτρεψε τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως οι βροχές θα συνεχιστούν.
Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες στην Κένυα και την Τανζανία, εξαιτίας κατολισθήσεων. Αιτία, οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν την ανατολική Αφρική τις επί εβδομάδες.
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Τανζανία, λόγω των κατολισθήσεων. Στην Κένυα έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 80 άνθρωποι, ενώ χιλιάδες εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους, λόγω των καταρρακτωδών βροχών.
Floods: Nairobi Dam In Danger
Government orders evacuation as Nairobi dam nears overflow
Areas in danger: Kibera, Nyayo Highrise, dam estate,
Areas in danger: Lang’ata, Nairobi West, and Madaraka
Two people killed in landslides in Baringo North
Government says death toll… pic.twitter.com/IW0xE6ur38
— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) March 22, 2026
Στην Τανζανία, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν κατολισθήσεις που κατέστρεψαν σπίτια την Τετάρτη στην περιφέρεια Μπέια (στο νότια της χώρας), σύμφωνα με τον Τζαφάρ Χάνιου, κυβερνήτη της επαρχίας Ρούνγκουε.
The intensity of the rains in the last 48 hours has been unlike anything we’ve seen since 1997 El Nino. Drainage channels are saturated which intensifies the flooding.
Expansion of Nairobi and Mathare rivers has increased capacity to handle floods. Dandora Falls in full flow. pic.twitter.com/8uyhCwvTp4
— Geography of Kenya (@kenyangeography) March 7, 2026
«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε 20 νεκρούς», δήλωσε ο Χανίου σε δημοσιογράφους. Ο κυβερνήτης διευκρίνισε πως εντοπίστηκαν 18 πτώματα την Τετάρτη και άλλα δύο σήμερα, Πέμπτη. Μεταξύ των θυμάτων είναι «ένα νήπιο μόλις 18 μηνών», συμπλήρωσε ο Χανίου. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ρούνγκουε προέτρεψε τους κατοίκους να λάβουν προφυλάξεις καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως οι βροχές θα συνεχιστούν.
«Όσοι ζουν σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων, θα πρέπει να απομακρυνθούν μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες», προειδοποίησε. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Τανζανίας προβλέπει έντονες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα μέχρι την προσεχή Τρίτη.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις