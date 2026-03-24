Ολυμπιακός – Μπρέσια 14-11: Πήρε τη νίκη και μπήκε γερά στο κόλπο της πρόκρισης (vid)

Μεγάλη εμφάνιση, σπουδαία νίκη! Ο Ολυμπιακός ήταν καθολικά ανώτερος της Μπρέσια και επικράτησε στο Παπαστράτειο με σκορ 14-11 της Μπρέσια, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών ομίλων του LEN Champions League.

Η Μπρέσια ήταν αήττητη εκτός έδρας, είχε νικήσει τους πάντες, αλλά αυτό το σερί σταμάτησε πάνω στους Πειραιώτες! Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν αήττητοι φέτος σε όλες τις διοργανώσεις στο «Κάστρο» τους, το Παπαστράτειο και κατέκτησαν τους πρώτους τρεις βαθμούς στον Α’ όμιλο, αφήνοντας τους Ιταλούς χωρίς πόντο. Στις 21:30 παίζουν Μπαρτσελονέτα (3β.) – Νόβι Μπέογκραντ (3β.).

Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους ήταν οι Φουντούλης και Γκίλλας, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τζωρτζάτου, ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελονέτα, σε έναν εξαιρετικά κρίσιμο αγώνα ο οποίος αναμένεται να κρίνει πολλά αναφορικά με την έκβαση του ομίλου. Υπενθυμίζεται πως οι δύο πρώτοι των δύο ομίλων θα προκριθούν στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Μάλτα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με γκολ του Ζάλαγκι, οι Ιταλοί ισοφάρισαν με τον Πόπαντιτς και οι Πειραιώτες απάντησαν με τον Γκίλλα για το 2-1. Ο Βίσκοβιτς, όμως ισοφάρισε εκ νέου και το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 2-2. Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός απέκτησε ρυθμό στο παιχνίδι του και με σερί τεσσάρων τερμάτων πήρε μεγάλο προβάδισμα. Οι Γκίλλας, Γεννηδουνιάς και Ζάλαγκι κατά σειρά έκαναν το 6-2, με τον Ντόλτσε να μειώνει σε 6-3 και τους Ζάλαγκι, Γκουεράτο να γράφουν το 7-4 του ημιχρόνου.

Η Μπρέσια έκανε τη δική της αντεπίθεση στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και με τα γκολ των Αλεζιάνι και Πόπαντιτς μείωσε στο ένα τέρμα για το 7-6. Ωστόσο ο Γιάννης Φουντούλης βγήκε μπροστά και με δύο συνεχόμενα γκολ έκανε το 9-6, δίνοντας ξανά προβάδισμα τριών τερμάτων στον Ολυμπιακό. Το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 10-8 υπέρ των Πειραιωτών. Στην τελευταία περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν ξανά… γκάζι, ανέβασαν τη διαφορά με τους Φουντούλη, Γκίλλα, Ζάλαγκι, Πούρο και έφτασαν σε μία άνετη επικράτηση με σκορ 14-11 επί της Μπρέσια.

Τα οκτάλεπτα: 14-11 (2-2, 5-2, 3-4, 4-3).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – Μπρέσια 14-11

24/03 21:30 Μπαρτσελονέτα – Νόβι Μπέογκραντ

Η βαθμολογία του Α’ Ομίλου

Μπαρτσελονέτα 3 (+2)*

Ολυμπιακός 3 (+1)

Νόβι Μπέογκραντ 3 (+2)*

Μπρέσια 0 (-5)

*Μπαρτσελονέτα και Νόβι Μπέογκραντ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

31/03 21:30 Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός

24/03 21:30 Μπρέσια – Νόβι Μπέογκραντ

Στο Final 4 του Champions League προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από τον Α’ και Β’ Όμιλο.