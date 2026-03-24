Τη Δεύτερα το ΔΣ της Super League για τις ακριβείς ημέρες και ώρες των playoffs και playouts
Την Δεύτερα (30/3) θα πραγματοποιηθεί το ΔΣ της Super League, ώστε να οριστούν οι ακριβείς ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των play offs και play outs του πρωταθλήματος.
Την ερχόμενη Δευτέρα (30/3) αναμένεται να διεξαχθεί το ΔΣ της Super League, ώστε να ορισθούν οι ακριβείς ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των play offs και play outs του πρωταθλήματος.
Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση για τον ορισμό των αγώνων στα play offs, θέσεις 5-8 και play outs αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα (24/3).
Οι ημερομηνίες των playoffs
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Οι ημερομηνίες των playoffs 5-8
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Οι ημερομηνίες των playouts
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου
3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
4η αγωνιστική: 22 Απριλίου
5η αγωνιστική: 26 Απριλίου
6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
10η αγωνιστική: 21 Μαΐου
