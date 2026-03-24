Τη Δεύτερα το ΔΣ της Super League για τις ακριβείς ημέρες και ώρες των playoffs και playouts

Την ερχόμενη Δευτέρα (30/3) αναμένεται να διεξαχθεί το ΔΣ της Super League, ώστε να ορισθούν οι ακριβείς ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των play offs και play outs του πρωταθλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση για τον ορισμό των αγώνων στα play offs, θέσεις 5-8 και play outs αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα (24/3).

Οι ημερομηνίες των playoffs

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των playoffs 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των playouts

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου