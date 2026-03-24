Κομβικό παιχνίδι στη Βαλένθια για το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, «τελικός» με την Ντουμπάι για τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Βαλένθια (24/3, 21:30) και ο Παναθηναϊκός από την Ντουμπάι (20:30) για την 33η αγωνιστική της Euroleague.
Στη μάχη της Euroleague επιστρέφουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, με τους Πειραιώτες να αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Βαλένθια (24/3, 21:30), ενώ οι Πράσινοι από την Ντουμπάι (20:30) για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τις δύο ομάδες να αναχωρούν χτες για Ισπανία και Βοσνία, αντίστοιχα.
Μάλιστα οι δύο ομάδες συναντήθηκαν κατά την αναχώρησή τους, στο αεροδρόμιο. Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε πρώτη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς πετούσε νωρίτερα και λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε αυτή του Παναθηναϊκού, με τους παίκτες και τους παράγοντες των δύο ομάδων να δημιουργούν διάφορα… πηγαδάκια.
Χωρίς τέσσερις ο Ολυμπιακός στην Ισπανία
Οι Τζόσεφ, Λαρεντζάκης, Νετζηπογλου και Φαλ δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες τους στην αναμέτρηση με την Βαλένθια. Κάπως έτσι, ο Έλληνας τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του τους: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ.
«Τέλος» ο Χολμς
Ο Εργκίν Αταμάν «έκοψε» τον Ρισόν Χολμς για τρίτο σερί ματς και μάλιστα κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Βοσνία τόνισε ότι ο έμπειρος άσος έχει τεθεί εκτός ομάδας και είναι πλέον θέμα της διοίκησης τι μέλλει γενέσθαι με τον Αμερικανό.
«Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα του συλλόγου αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν στο αεροδρόμιο ενόψει του παιχνιδιού με την Ντουμπάι.
