Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη ΛΑΕΔ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 24 Μαρτίου 2026, 14:00

Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη ΛΑΕΔ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη θάλασσα και στον αέρα στην Κύπρο.

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου Β. Πάλμα ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσει αύριο της παρέλαση για την 25η Μαρτίου, είχε ο Νίκος Δένδιας στη ΛΑΕΔ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Κάναμε μία ακόμη συζήτηση περί των διμερών σχέσεων και των αμυντικών μας σχέσεων. Συζητήσαμε για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη θάλασσα και στον αέρα στην Κύπρο. Παρουσία η οποία θα αξιολογείται διαρκώς επί τη βάσει των συνθηκών για την αναγκαιότητα της. Όμως Συζητήσαμε και ευρύτερα την κατάσταση στη μέση Ανατολή την κατάσταση στο Λίβανο , στο Ιράν», τόνισε ο κ. Δένδιας για να προσθέσει.

«Τα πλήγματα που δέχονται οι οικονομίες μας από την αύξηση της τιμής της ενέργειας. Επίσης στο διμερές επίπεδο επαναλάβαμε την συζήτησή μας. Όπως ξέρετε η κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά «κένταυρος »Συζητήσαμε γι’ αυτό το θέμα. Ο κύριος υπουργός θα συναντηθεί με την ΕΑΒ & θα γίνει παρουσίαση των συστημάτων . Άρα νομίζω το ενδιαφέρον της κυπριακής Δημοκρατίας όπως και ο ίδιος θα σας πει είναι δεδομένο και ισχυρό».

Από την πλευρά του ο κ. Πάλμας ευχαρίστησε «για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας με τις φρεγάτες Κίμων και ψαρά και τα F-16 τα οποία απέστειλε από την πρώτη στιγμή στην κυπριακή Δημοκρατία για να φτιαχτεί αυτή η ομπρέλα προστασίας της Κύπρου λόγω της παρατεταμένης κίνησης στην περιοχή».

Όπως τόνισε, «κάναμε ανασκόπηση της κατάστασης γενικότερα στη Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο. Και διαπιστώσαμε από κοινού Τον ουσιαστικό και αναβαθμισμένο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει Ελλάδα και Κύπρος συνεργαζόμενες στην περιοχή . Ο ανθρωπιστικός ρόλος που μπορούμε να έχουμε οι δύο χώρες σε συνεργασία είναι ισχυρός και αδιαμφισβήτητος και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσουμε είτε ανθρωπιστικές αποστολές είτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για επανέναρξη ενός πολιτικού διαλόγου στην περιοχή ούτως ώστε η διπλωματία να παρέμβει και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και συνθήκες έναρξης συνομιλιών για να λήξει αυτός ο πόλεμος του οποίου τις συνέπειες καθημερινά επιδεινώνουν την κατάσταση στην περιοχή και όχι μόνον».

World
Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Κόσμος
Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο
Λευκωσία 24.03.26

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκος «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Κόντρα 24.03.26

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

ΚΚΕ: Να μην απολυθούν εργαζόμενοι από τους Δήμους – Να ενισχυθούν με προσωπικό και χρηματοδότηση

«Η κυβέρνηση με την περίφημη 'διάταξη Βορίδη' καθιστά υποχρεωτική την άσκηση έφεσης κατά των θετικών πρωτόδικων αποφάσεων, σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν στους δήμους εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία τους», καταγγέλλει το ΚΚΕ

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι η εικόνα δεν ήταν καλή και, για να δικαιολογήσει το χάος που δημιουργήθηκε στην αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη - η οποία αποδείχθηκε πολύ μικρή - είπε ότι στις θέσεις των δικηγόρων κάθισαν άνθρωποι που δεν ήταν δικηγόροι

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά: Νέος πρόεδρος ο Σακελλαρίδης – Ισορροπίες για τον επικεφαλής στη Βουλή

Δυο οι επικρατέστεροι για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στη Νέα Αριστερά, σύμφωνο βραχυχρόνιας συμβίωσης για τους συντρόφους.

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές
Ελλάδα 24.03.26

Στοιχεία για Κοινό Κέντρο ΕΥΠ – Predator και ενδείξεις για κατασκοπεία στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές

Με την καθαρογραφή της ιστορικής δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές ανοίγει ο δρόμος για να διερευνηθεί επιτέλους το σκάνδαλο των υποκλοπών, χαίνουσα πληγή στο σώμα του Κράτους Δικαίου. Η εμπλοκή της ΕΥΠ, που υπάγεται απευθείας στον Κ.Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο με γενικό γραμματέα τον Γρηγόρη Δημητριάδη τότε, το ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator, ο σκοτεινός μηχανισμός με τους «ιδιώτες». Αναγκαία πλέον η έρευνα για κατασκοπεία. Τα καίρια σημεία της απόφασης που αποκαθιστά την τιμή της δικαιοσύνης και δικαιώνει την κοινή λογική.

Βασίλης Ρίζος
Κώστας Αρβανίτης: Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο
Πολιτική 23.03.26

Στην ευρωβουλή αναφορά πολίτη κατά του νόμου Κεραμέως για το 13ωρο

Υποβλήθηκε με την αιτιολογία της ασυμβατότητας του νόμου με το εργασιακό δίκαιο της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, υπέβαλε αίτημα, να μείνει η αναφορά ανοιχτή και να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης.

ΠΑΣΟΚ: Σφοδρή αντίδραση στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη – «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο «εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» Πλεύρη - «Η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, πως οι αγώνες της Αριστεράς «ήταν πάντοτε σε βάρος» του έθνους και «αντίθετοι» με το καλό της πατρίδας. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί
Βουλή 23.03.26

Πέρασε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματικών ταξί

Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο
Αδιανόητη δήλωση 23.03.26

Τσάμπα τα λεφτά που δώσαμε για τις φωτογραφίες των 200 πατριωτών Θάνο

Με ρητορική εμφυλίου εμφανίστηκε ο Θάνος Πλεύρης σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς πριν καν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή της μεταβίβασης κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής.

Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
ΠΑΣΟΚ 23.03.26

Στα χέρια του Ανδρουλάκη η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές - «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δίκη για τα «Τέμπη»: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα - Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Επιστολή 23.03.26

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Χάρης Δούκας: «Το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μαθητική παρέλαση είναι καθαρό. Ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά όταν είναι ενωμένη»

Μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Αθήνας γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, στην καθιερωμένη παρέλαση στο Σύνταγμα.

Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8

Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για τα playoffs των θέσεων 5-8 στη Super League – Εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιβαδειά για τον Άρη στην πρεμιέρα.

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Τραγικό 24.03.26

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 24.03.26

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24.03.26

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

