Συνάντηση Δένδια – Πάλμα στη ΛΑΕΔ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου Β. Πάλμα ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσει αύριο της παρέλαση για την 25η Μαρτίου, είχε ο Νίκος Δένδιας στη ΛΑΕΔ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Κάναμε μία ακόμη συζήτηση περί των διμερών σχέσεων και των αμυντικών μας σχέσεων. Συζητήσαμε για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη θάλασσα και στον αέρα στην Κύπρο. Παρουσία η οποία θα αξιολογείται διαρκώς επί τη βάσει των συνθηκών για την αναγκαιότητα της. Όμως Συζητήσαμε και ευρύτερα την κατάσταση στη μέση Ανατολή την κατάσταση στο Λίβανο , στο Ιράν», τόνισε ο κ. Δένδιας για να προσθέσει.

«Τα πλήγματα που δέχονται οι οικονομίες μας από την αύξηση της τιμής της ενέργειας. Επίσης στο διμερές επίπεδο επαναλάβαμε την συζήτησή μας. Όπως ξέρετε η κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά «κένταυρος »Συζητήσαμε γι’ αυτό το θέμα. Ο κύριος υπουργός θα συναντηθεί με την ΕΑΒ & θα γίνει παρουσίαση των συστημάτων . Άρα νομίζω το ενδιαφέρον της κυπριακής Δημοκρατίας όπως και ο ίδιος θα σας πει είναι δεδομένο και ισχυρό».

Από την πλευρά του ο κ. Πάλμας ευχαρίστησε «για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας με τις φρεγάτες Κίμων και ψαρά και τα F-16 τα οποία απέστειλε από την πρώτη στιγμή στην κυπριακή Δημοκρατία για να φτιαχτεί αυτή η ομπρέλα προστασίας της Κύπρου λόγω της παρατεταμένης κίνησης στην περιοχή».

Όπως τόνισε, «κάναμε ανασκόπηση της κατάστασης γενικότερα στη Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο. Και διαπιστώσαμε από κοινού Τον ουσιαστικό και αναβαθμισμένο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει Ελλάδα και Κύπρος συνεργαζόμενες στην περιοχή . Ο ανθρωπιστικός ρόλος που μπορούμε να έχουμε οι δύο χώρες σε συνεργασία είναι ισχυρός και αδιαμφισβήτητος και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσουμε είτε ανθρωπιστικές αποστολές είτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για επανέναρξη ενός πολιτικού διαλόγου στην περιοχή ούτως ώστε η διπλωματία να παρέμβει και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και συνθήκες έναρξης συνομιλιών για να λήξει αυτός ο πόλεμος του οποίου τις συνέπειες καθημερινά επιδεινώνουν την κατάσταση στην περιοχή και όχι μόνον».