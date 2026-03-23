«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξέσπασε στον διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα του κόντρα στον Αρτούρ Φις για το Miami Open, όπου γνώρισε στο φινάλε την ήττα με 2-0 σετ.
Ο Έλληνας τενίστας εκνευρίστηκε με τον διαιτητή, καθώς ήταν δυσαρεστημένος από τον φωτισμό του γηπέδου και τόνισε ότι θα έπρεπε να ντρέπεται που δεν έχει επέμβει για να βελτιωθεί η ορατότητα στο Hard rock stadium.
Το ξέσπασμα που είχε ο Τσιτσιπάς
Tsitsipas is saying he can’t see the ball
Hence the Fils domination 💀 pic.twitter.com/SAhpe3GWn4
— Gio (@jsmove7) March 23, 2026
Όσα ανέφερε ο Έλληνας τενίστας: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Με έχεις δει ποτέ να σερβίρω και να χάνω forehand για πέντε συνεχόμενες ώρες; Δεν συμβαίνει. Δεν μπορώ να δω την μπάλα. Δεν ξέρω εκείνος πώς τη βλέπει».
