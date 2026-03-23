Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε εύκολα από τον Φις κι έμεινε εκτός Miami Open

Βαριά ήττα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Αρτούρ Φις με 6-0, 6-1 (2-0 σετ) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Miami Open, με τον Έλληνα τενίστα να μένει εκτός 16άδας.

Ο Τσιτσιπάς έκανε αρκετά λάθη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης (28 στο σύνολο), κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Γάλλος αντίπαλος του και κατάφερε να πάρει τη νίκη σε 55 λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς έχασε από… νωρίς

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φις έθεσε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, καθώς κατέκτησε τα πρώτα οκτώ games. Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση του Γάλλου και μείωσε προσωρινά σε 2-1 στο δεύτερο σετ, ωστόσο ο αντίπαλος του δεν πτοήθηκε, λειτούργησε με ψυχραιμία και παρουσίασε μία καλύτερη εμφάνιση, έχοντας συνολικά μόλις 8 λάθη και 11 winners.

Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι ο Φις σημείωσε την πέμπτη του νίκη συνολικά σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στον Τσιτσιπά, σε ένα βράδυ που δεν λειτούργησε τίποτα για τον Έλληνα τενίστα, με πολλά προβλήματα ακόμα και στο σερβίς του.