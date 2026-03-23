Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Σε ένα «χορταστικό» ντέρμπι που είχε εντυπωσιακές εναλλαγές στο σκορ και τα συναισθήματα η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε στο Μπερναμπέου της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-2 (δύο γκολ του Βινίσιους) – για την 29η αγωνιστική της Primera Division- και συνεχίζει να ελπίζει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Με τη νίκη αυτή η «βασίλισσα» έφτασε τις 22 και μείωσε εκ νέου την απόσταση που τη χωρίζει από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (νωρίτερα νίκησε 1-0 τη Ράγιο) στους 4 βαθμούς (73 έναντι 69).

Από την πλευρά της η Ατλέτικο γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά από τέσσερις σερί νίκες κι έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τη Ρεάλ στους 6 βαθμούς. Παρέμεινε στους 57 και την 4η θέση, κάτω από τη Βιγιαρεάλ που έχει 58.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» άνοιξαν το σκορ στο 33 με τον Λούκμαν, με τους γηπεδούχους να κάνουν την πρώτη ανατροπή όταν μέσα σε ένα τρίλεπτο σημείωσαν δύο γκολ με τους Βινίσιους (52′) και Βαλβέρδε (55′).

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν πτοήθηκε και ισοφάρισε σε 2-2 1 λεπτά (66′) με τον Μολίνα, όμως και πάλι η Ρεάλ έβγαλε αντίδραση και έκανε το 3-2 με το δεύτερο γκολ του Βινίσιους στο 72′!

Στο 77′ ένα άτσαλο μαρκάρισμα ο Βαλβέρδε αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, ωστόσο οι γηπεδούχοι άντεξαν και κράτησαν το σπουδαίο τρίποντο ως το φινάλε.

ΡΕΑΛ: Λούνιν, Καρβαχάλ (63’ Άρνολντ), Ρίντιγκερ, Χάουσεν, Φραν Γκαρσία, Πιτάρτς (63’ Εμπαπέ), Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ (74’ Καμαβινγκά), Μπραΐμ Ντίαθ (74’ Μπέλινγκχαμ), Βινίσιους (86’ Καρέρας)

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Μούσο, Γιορέντε, Χάντσκο, Λε Νορμάν (46’ Χιμένες), Ρουτζέρι, Καρδόσο (57’ Μολίνα), Κόκε, Σιμεόνε (70’ Μπαένα), Λούκμαν (57’ Γκονθάλεθ), Γκριεζμάν (57’ Σέρλοθ), Άλβαρες

Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή (20/03)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 3-1

(7′ Μορένο, 15′ Μικαουτάντζε, 23′ Πεπέ – 47′ Σούσιτς)

Σάββατο (21/03)

Έλτσε-Μαγιόρκα 2-1

(62′ Ράφα Μιρ, 71′ Μορέντε – 58′ Τόρε)

Εσπανιόλ-Χετάφε 1-2

(68′ Φερνάντες – 45’+3′ Ντουάρτε, 45’+7′ Αραμπάρι)

Λεβάντε-Οβιέδο 4-2

(4′, 25′ Εσπί, 52′ Λοσάδα, 90’+3′ Ρομέρο – 44′ Κάιρα, 45’+3′ Βινιάς)

Οσασούνα-Τζιρόνα 1-0

(80′ Μπούντιμιρ)

Σεβίλλη-Βαλένθια 0-2

(38′ Ντούρο, 45’+5′ Ραμαζάνι)

Κυριακή (22/03)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0

(24′ Αραούχο)

Θέλτα-Αλαβές 3-4

(19′, 37′ Γιούτγκλα, 27′ Άλβαρες – 45’+3′, 74′ Μαρτίνες, 50′ Πέρες, 78′ Ρέμπατς)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις 2-1

(25′ Βίβιαν, 45′ Σανκέτ – 75′ Φορνάλς)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

(52΄πεν.72΄ Βινίσιους, 55΄ Βαλβέρδε – 36΄ Λούκμαν, 66΄ Μολίνα)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (30ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/04)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Έλτσε (22:00)

Σάββατο (04/04)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λεβάντε (15:00)

Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης (17:15)

Αλαβές-Οσασούνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00)

Κυριακή (05/04)

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Βαλένθια-Θέλτα (17:15)

Οβιέδο-Σεβίλλη (19:30)

Μπέτις-Εσπανιόλ (22:00)

Δευτέρα (06/04)

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ (22:00)