GBL: MVP της 22ης αγωνιστικής o Νάναλι (vid)
Ο Τζέιμς Νάναλι αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP στην GBL χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του στην εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή για την 22η αγωνιστική.
Στον Τζέιμς Νάναλι κατέληξε ο τίτλος του MVP της 22ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.
Ο 35χρονος Αμερικανός φόργουορντ, πρωταθλητής Ευρώπης το 2017 με τη Φενέρμπαχτσε απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, συγκέντρωσε 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον παίκτη, η ομάδα του οποίου αναδείχτηκε νικήτρια αυτό το σαββατοκύριακο.
Ο Νάναλι απέναντι στον Ηρακλή είχε 22 πόντους με 5/5 βολές, 4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κερδισμένα φάουλ, 3 κλεψίματα, ένα λάθος σε 30’ και 1’’ συμμετοχής. Xάρη στην εξαιρετική εμφάνισή του, η ΑΕΚ πήρε την εντός έδρας νίκη με 100-87 επί του Ηρακλή. Ο Νάναλι, ο οποίος υπέγραψε την πρωτοχρονιά του 2026 στην Ένωση, αναδεικνύεται για πρώτη φορά πολυτιμότερος παίκτης μίας αγωνιστικής στην Greek Basketball League.
Ο έμπειρος άσος είναι ο δεύτερος παίκτης της ΑΕΚ που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος της εβδομάδας αυτή τη σεζόν μετά τον Κρις Σίλβα, ο οποίος ήταν MVP την 2η και την 7η αγωνιστική και αποχώρησε από την Ένωση για τη Φενέρμπαχτσε στις αρχές του έτους.
Το σχετικό βίντεο:
Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το ματς με την Μπανταλόνα
Την Πρωταπριλιά (19:30) η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στη «Sunel Arena» την Μπανταλόνα στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του BCL και με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η κυκλοφορία των εισιτηρίων.
Στόχος βέβαια είναι το sold out ώστε ο κόσμος της Ένωσης να βοηθήσει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να κάνει το 1-0 στη σειρά με τους Ισπανούς που είναι και οι διοργανωτές του Final 4 της διοργάνωσης.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:
«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με αντίπαλο την πανίσχυρη Μπανταλόνα (Asisa Joventut).
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Τετάρτη 1η Απριλίου, στις 19:30. Πρόκειται για το πρώτο ματς της σειράς των playoffs του BCL.
Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,
ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του ετοιμάζονται για ακόμη μία μεγάλη αγωνιστική πρόκληση και σας θέλουν όπως πάντα στο πλευρό τους.
Ο στόχος του «sold out», όπως και στις περσινές αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης, αποτελεί μονόδρομο.
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΥΛΗΤΟ!
Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 15 ευρώ.
Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ».
