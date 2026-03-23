Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα

Πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με φόντο τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, εκτόξευσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως αναφέρει, «η ανάληψη μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης σήμερα έγινε αργοπορημένα. Αφού οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης έχουν προηγουμένως ξεπεράσει τα 2 ευρώ και ήδη διαμορφώνουν ασφυκτικό πλαίσιο για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταναλωτές».

<br />

Μάλιστα πρόσθεσε ότι «δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση πως θα ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η ειδική στήριξη για τη βενζίνη η οποία ανακοινώθηκε δεν επαρκεί και δεν μπορεί να είναι μία παρέμβαση που θα έχει αποτέλεσμα αν δεν συνοδευτεί με επέκταση του πλαφόν και στα διυλιστήρια και παρέμβαση με μείωση προσωρινή στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ».

Είναι ξεκάθαρο, κατέληξε, «ότι η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση».