Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 09:25

Στα ύψη οι τιμές των οπωροκηπευτικών εξαιτίας των ακριβών καυσίμων

Οι αυξήσεις αποδίδονται κυρίως στην εκτίναξη του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και στις αυξήσεις των μεταφορικών.

Έκρηξη στις τιμές λιπασμάτων και οπωροκηπευτικών καταγράφεται το τελευταίο διάστημα.

Οι αυξήσεις των οπωροκηπευτικών

Στα λιπάσματα, η μέση τιμή ανά κιλό έχει ανέλθει στα 77,5 λεπτά, από 55 λεπτά πέρσι, περιλαμβάνοντας και 3,5 λεπτά για μεταφορικά.

Αυτό σημαίνει ότι μια παραγγελία 10 τόνων κοστίζει πλέον 9.810 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 78,4% σε σχέση με πέρσι, όταν το αντίστοιχο κόστος ήταν 5.500 ευρώ. Μάλιστα, μόνο την Παρασκευή 20 Μαρτίου η τιμή αυξήθηκε κατά 20,6 λεπτά το κιλό, φέρνοντας τη νέα τιμή για παραγγελίες άμεσα στα 98,1 λεπτά/κιλό.

Η άνοδος αποδίδεται στη σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας, στη μεγαλύτερη τιμή της πρώτης ύλης και στις αυξήσεις στα μεταφορικά.

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, η πίεση των καυσίμων και των εισροών έχει μεταφερθεί στους καταναλωτές.

Τιμές σε λαϊκές αγορές καταγράφουν σημαντική άνοδο: οι ντομάτες φτάνουν έως 3,50 €/κιλό από 2,50 €, τα ντοματίνια έως 7 € από 5-5,50 €, οι πιπεριές 3,50-4 € από 2,50-3 €, οι μελιτζάνες 3,80-4 € από 2-2,50 € και το μπρόκολο έως 2,80 € από 2 €.

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Στράτος Ιωακείμ
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 22.03.26

Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Πώς θα υπολογίζονται 22.03.26

Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
30-Minute Economy 22.03.26

Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

Στράτος Ιωακείμ
«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
Άλλα Αθλήματα 23.03.26

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Υγεία 23.03.26

Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Πολιτική 23.03.26

Τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος) ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια. Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Ελλάδα 23.03.26

Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Μίνα Μουστάκα
Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Γιώργος Μαζιάς
Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Euroleague 23.03.26

Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Στη Νέα Υόρκη 23.03.26 Upd: 10:12

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

