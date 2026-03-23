Στα ύψη οι τιμές των οπωροκηπευτικών εξαιτίας των ακριβών καυσίμων

Έκρηξη στις τιμές λιπασμάτων και οπωροκηπευτικών καταγράφεται το τελευταίο διάστημα.

Οι αυξήσεις αποδίδονται κυρίως στην εκτίναξη του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά και στις αυξήσεις των μεταφορικών.

Οι αυξήσεις των οπωροκηπευτικών

Στα λιπάσματα, η μέση τιμή ανά κιλό έχει ανέλθει στα 77,5 λεπτά, από 55 λεπτά πέρσι, περιλαμβάνοντας και 3,5 λεπτά για μεταφορικά.

Αυτό σημαίνει ότι μια παραγγελία 10 τόνων κοστίζει πλέον 9.810 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 78,4% σε σχέση με πέρσι, όταν το αντίστοιχο κόστος ήταν 5.500 ευρώ. Μάλιστα, μόνο την Παρασκευή 20 Μαρτίου η τιμή αυξήθηκε κατά 20,6 λεπτά το κιλό, φέρνοντας τη νέα τιμή για παραγγελίες άμεσα στα 98,1 λεπτά/κιλό.

Η άνοδος αποδίδεται στη σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας, στη μεγαλύτερη τιμή της πρώτης ύλης και στις αυξήσεις στα μεταφορικά.

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, η πίεση των καυσίμων και των εισροών έχει μεταφερθεί στους καταναλωτές.

Τιμές σε λαϊκές αγορές καταγράφουν σημαντική άνοδο: οι ντομάτες φτάνουν έως 3,50 €/κιλό από 2,50 €, τα ντοματίνια έως 7 € από 5-5,50 €, οι πιπεριές 3,50-4 € από 2,50-3 €, οι μελιτζάνες 3,80-4 € από 2-2,50 € και το μπρόκολο έως 2,80 € από 2 €.