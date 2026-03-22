Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της φετινής Super League, με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο παιχνίδι με τους Θεσσαλούς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Μουζακίτης θα είναι στα χαφ, με τους Μαρτίνς, Ποντένσε και Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ποντένσε, Τσικίνιο και Ταρέμι.

Στον πάγκο οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Ροντινέι και Γιαζίτζι.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEL is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #OLYAEL #slgr pic.twitter.com/KlEKgd5fSz — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 22, 2026

Από την 6άδα των ξένων στην αποστολή που είχε ανακοινώσει χθες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εκτός έμεινε τελικά ο Αντρέ Λουίζ, με την 5άδα για το αποψινό παιχνίδι να απαρτίζεται από τους: Ταρέμι, Μπρούνο, Ροντινέι, Κλέιτον και Ελ Κααμπί. Οι δύο πρώτοι είναι στην 11άδα, ενώ οι άλλοι τρεις είναι στον πάγκο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Βάσκος προπονητής δεν υπολογίζει για το αποψινό παιχνίδι τους Έσε, Ρέτσο και Ορτέγκα.