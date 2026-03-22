Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις (22/3): Η τελευταία αγωνιστική της Super League και όλη η δράση σε GBL και Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 22 Μαρτίου 2026, 10:11

Το σημερινό (22/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με την Super League να είναι στο επίκεντρο...

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (22/3) ξεχωρίζουν τα παιχνίδια της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, όπως επίσης τα παιχνίδια της Stoiximan GBL και η δράση από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά το σημερινό (22/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με φουλ… Super League:

11:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα

12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – ΕρόκσπορTurkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Ηρακλής Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Πίζα Serie A

14:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Σάντερλαντ Premier League

14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership

15:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:00 Action 24 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας Super League 2

15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Άγιαξ Eredivisie

15:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Warm Up)

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Λάτσιο Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR Stoiximan GBL

16:15 Novasports Premier League Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:15 Novasports 2HD Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ Premier League

16:30 Novasports Start Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Σάσαρι Lega Basket Serie A

17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Αλαβές La Liga

17:45 Novasports 5HD Γκρόνινγκεν – Άλκμααρ Eredivisie

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Φράιμπουργκ Bundesliga

18:30 Action 24 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ρόμα – Λέτσε Serie A

19:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός Super League

19:00 Novasports 4HD Λεβαδειακός – Ατρόμητος Super League

19:00 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Κηφισιά Super League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet Super League

19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπέτις La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:30 Novasports 5HD Άουγκσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Πόρτο Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς NBA

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με «αφανισμό» το Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με «αφανισμό» το Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μπάσκετ 22.03.26

Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)

Ο κακός χαμός προκλήθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε, με τον Σλοβένο αστέρα να κατηγορεί τον Γεωργιανό σέντερ ότι του έβρισε την οικογένεια.

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)

H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)

Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

Μέση Ανατολή: Πτήσεις στο άγνωστο – Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού
Μία οικονομία 41 δισ. $ 22.03.26

Πτήσεις στο... άγνωστο - Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού

Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς «νευρώνες» του πλανήτη. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα σύνορα της περιοχής, αλλά προκαλεί «αρρυθμίες» σε βασικούς πυλώνες.

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

