Οι αθλητικές μεταδόσεις (22/3): Η τελευταία αγωνιστική της Super League και όλη η δράση σε GBL και Ευρώπη
Το σημερινό (22/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με την Super League να είναι στο επίκεντρο...
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (22/3) ξεχωρίζουν τα παιχνίδια της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, όπως επίσης τα παιχνίδια της Stoiximan GBL και η δράση από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.
Αναλυτικά το σημερινό (22/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με φουλ… Super League:
11:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα
12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – ΕρόκσπορTurkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Ηρακλής Stoiximan GBL
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Πίζα Serie A
14:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Σάντερλαντ Premier League
14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Scottish Premiership
15:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
15:00 Action 24 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας Super League 2
15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Άγιαξ Eredivisie
15:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Warm Up)
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Λάτσιο Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Παναθηναϊκός AKTOR Stoiximan GBL
16:15 Novasports Premier League Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
16:15 Novasports 2HD Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ Premier League
16:30 Novasports Start Μάιντς – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Σάσαρι Lega Basket Serie A
17:15 Novasports 1HD Θέλτα – Αλαβές La Liga
17:45 Novasports 5HD Γκρόνινγκεν – Άλκμααρ Eredivisie
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)
18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Φράιμπουργκ Bundesliga
18:30 Action 24 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Λιγκ Καπ Αγγλίας
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 3η Μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ρόμα – Λέτσε Serie A
19:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός Super League
19:00 Novasports 4HD Λεβαδειακός – Ατρόμητος Super League
19:00 Novasports 2HD Άρης – ΟΦΗ Super League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Κηφισιά Super League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – ΠΑΟΚ Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet Super League
19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μπέτις La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Αγώνας)
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:30 Novasports 5HD Άουγκσμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Ίντερ Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπράγκα – Πόρτο Liga Portugal
23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς NBA
