Ομολογία αποτυχίας οι ορισμοί διαιτητών της Super League

Έχουν ενδιαφέρον οι ορισμοί των διαιτητών για τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής (26ης) της κανονική περιόδου της Super League. Μια κρίσιμη… στάση καθώς ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά δεν ήθελε να δημιουργηθούν εντάσεις ενόψει των πλέι οφ 1-4, πλέι οφ 5-8 και των πλέι άουτ 8-14. Ούτε να «κατηγορηθεί» η διαιτησία ότι αλλοίωσε κάποια από τις θέσεις της βαθμολογίας, αν και αυτό ήδη έγινε τις προηγούμενες αγωνιστικές, καθώς δεν είναι τυχαίο ότι η διαιτησία βρίσκεται στο κάδρο από τον Αύγουστο, από την πρώτη σέντρα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Τι έκανε ο Λανουά σχετικά με τους ορισμούς της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Super League; Προτίμησε να σφυρίξουν τους αγώνες είτε διεθνείς είτε έμπειροι διαιτητές επειδή αυτοί που προώθησε ο ίδιος δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Ας πάρουμε τους αγώνες με τη σειρά:

ΑΕΚ-Κηφισιά: Ορίστηκε διαιτητής ο διεθνής Φωτιάς (Πέλλας) που προωθείται από την UEFA για την ελίτ κατηγορία της Ευρώπης.

Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός: Το ματς θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου (Αθηνών) από τους πιο παλιούς διεθνείς και από τους παλιότερους διαιτητές του πίνακα (μαζί με τον Σιδηρόπουλο).

Άρης-ΟΦΗ: Διαιτητής θα είναι Τζήλος (Λάρισας) που υπήρξε διεθνής διαιτητής και είναι έμπειρος καθώς για 11η χρονιά στη μεγάλη κατηγορία.

Βόλος-ΠΑΟΚ: Ορίστηκε ρέφερι ο Πολυχρόνης (Πιερίας) επειδή δεν μπορούσε να πάει άλλος, ξέρουν καλά αυτοί που πρέπει. Και ο Πολυχρόνης είναι διεθνής, ενώ σφυρίζει από το 2022 στην Super League.

Λεβαδειακός-Ατρόμητος: O Λανουά επέλεξε τον Παπαδόπουλο (Μακεδονίας), ο οποίος μαζί με τους Σιδηρόπουλο, Παπαπέτρου είναι από τις «παλιές καραβάνες». Λέγεται ότι στο τέλος της σεζόν θα κρεμάσει τη σφυρίχτρα του.

Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Μπήκε διαιτητής ο Βεργέτης (Αρκαδίας), κι αυτός διεθνής, ενώ σφυρίξει από το 2022 στη μεγάλη κατηγορία.

Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός: Διαιτητής ο Ευαγγέλου (Αθηνών) με δέκα χρόνια προϊστορία στην Super League.

Με εξαίρεση τον Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου), στον οποίο ο Λανουά κάνει καψόνια, δείχνοντας εμπάθεια και ότι δεν αντιμετωπίζει όλους τους διαιτητές το ίδιο, οι παραπάνω είναι οι παλιότεροι διαιτητές του πίνακα της Super League. Μια πανηγυρική ομολογία αποτυχίας του Λανουά που υποτίθεται ότι έριξε βάρος στην εκπαίδευση και στην ανάδειξη διαιτητών. Από τους ορισμούς στις κρίσιμες στροφές του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League βγαίνουν συμπεράσματα και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λανουά στηρίζεται σε «παλιούς» ρέφερι.