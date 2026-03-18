Πότε είναι η κλήρωση των play offs και play outs της Super League
Γνωστή έγινε η μέρα και η ώρα της κλήρωσης των play offs και play outs της Stoiximan Super League.
Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την προσεχή Κυριακή (22/3) με την διεξαγωγή της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Από εκεί και πέρα, θα ακολουθήσει η κλήρωση των playoffs και των playouts, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου, με τις ομάδες να έχουν αποφασίσει ομόφωνα τους κλειδάριθμους που θα έχουν για τις κληρώσεις.
Η σχετική ανακοίνωση της Super League:
Ανακοινώνεται ότι οι κληρώσεις για τα Playoffs (Group 1-4 & Group 5-8) και τα Playouts (Group 9-14) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025-26, θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της Super League.
Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:
13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)
13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)
14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)
Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις