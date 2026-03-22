Μια φορτισμένη ομιλία στην εκδήλωση του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου εκφώνησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μοίρασε συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την «εξαιρετική πρωτοβουλία» που «ακουμπά την καρδιά και την ψυχή κάθε ανθρώπου, που ψήφισε και πίστεψε» το κόμμα.

«Ο αγώνας μας σήμερα είναι ανάλογος του τότε αγώνα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, το πέρασμά του από την ευρωβουλή μέχρι την ανάληψη του τιμονιού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου…

Είπε πως αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα υπήρχε ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε η Κεντροαριστερά, δεν θα υπήρχε μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη.

Μίλησε για την αγάπη του κόσμου στη συγκέντρωση της Πλατείας Ελευθερίας του Ηρακλείου (1985) «όπου συγχωριανοί μου έβαψαν πράσινο έναν ανεμόμυλο και τον κατέβασαν απ’ το Οροπέδιο Λασιθίου στην πλατεία για να τιμήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου» αλλά και την τραγική είδηση του θανάτου του ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης που «όλα σκοτείνιασαν, όλα πάγωσαν» καθώς «μαζί με αυτόν έφυγε και μια ολόκληρη εποχή».

Ως ευρωβουλευτής, είπε πως τον αγάπησε ακόμη περισσότερο και ερχόμενος στο σήμερα μίλησε για την προίκα του Ανδρέα Παπανδρέου.

«Για να κάνουμε ξανά την πολιτική αλλαγή πράξη»

«Οι δικές του αξίες, οι δικές του αρχές να γίνουν αγώνας, που θα μας εμπνεύσει όλους για να κάνουμε ξανά την πολιτική αλλαγή πράξη και να είναι και αυτός περήφανος από εκεί που μας βλέπει, αλλά πάνω απ’ όλα να δικαιώσουμε τους αγώνες δεκάδων ανθρώπων που πίστευαν στον ΠΑΣΟΚ και θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε ενωμένοι», κατέληξε.