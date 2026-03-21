Ανδρουλάκης: Την Ελλάδα που αξίζεις δεν θα στη χαρίσουν – Θα την κερδίσουμε μαζί

Στην τελική ευθεία για το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, που ανοίγει τις εργασίες του την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, ανάρτησε ένα χαρακτηριστικό βίντεο στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, όπως και το ΠΑΣΟΚ.

Μπροστά από τα μάτια των πολιτών περνούν σκηνές από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αναδεικνύεται το αίτημα της πολιτικής αλλαγής.

«Δεν είμαι Χάρι Πότερ», ακούγεται να λέει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και ντρέπομαι, που θέτετε θέματα ασφάλειας», ακούμε τη φωνή του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, όταν βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης έκαναν καταγγελίες για ζήτημα ασφάλειας στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, πριν από την εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Και το… καλύτερο: «Σε όποιο νοσοκομείο πάω μου δίνουν και από ένα μπουκέτο λουλούδια», λέει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, όποιο νοσοκομείο επισκέπτεται, γίνεται δεκτός με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργαζομένων και συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής στον χώρο της Υγείας.

«Εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω», διατείνεται και πάλι ο πρωθυπουργός της χώρας.

«Την Ελλάδα που αξίζεις θα την κερδίσουμε μαζί»

Σε αυτό το σημείο, στο βίντεο εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απευθύνεται στους πολίτες και τονίζει: «Την Ελλάδα που αξίζεις δεν θα στη χαρίσουν. Θα την κερδίσουμε μαζί».

«Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε!», καταλήγει το βίντεο του ΠΑΣΟΚ.