Νιώθετε εξαντλημένες; Οκτώ είδη «αόρατης εργασίας» που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν υπερφορτωμένες

Στον σύγχρονο κόσμο των γρήγορων ρυθμών και των πολλαπλών απαιτήσεων, πολλές γυναίκες κουβαλούν ένα βάρος που δεν φαίνεται, αλλά γίνεται βαθιά αισθητό στην καθημερινότητά τους: το ψυχικό ή πνευματικό φορτίο.

Πρόκειται για μια αδιάκοπη, συχνά αόρατη μορφή εργασίας που σχετίζεται με τη διαχείριση της οικογενειακής ζωής και του νοικοκυριού — από τον προγραμματισμό γευμάτων και δραστηριοτήτων μέχρι τη φροντίδα των συναισθημάτων των άλλων.

Παρότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα, το ψυχικό φορτίο εξακολουθεί να κατανέμεται άνισα, όπως είπε η κοινωνιολόγος Leah Ruppanner στο BBC.

Και ενώ οι άνδρες συμμετέχουν περισσότερο στις πρακτικές δουλειές του σπιτιού, το βάρος της «σκέψης για τα πάντα» παραμένει σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες.

Τι είναι πραγματικά το ψυχικό φορτίο

Το ψυχικό φορτίο δεν είναι απλώς μια λίστα υποχρεώσεων. Είναι η συνεχής νοητική επεξεργασία που συνοδεύεται από συναισθηματική ευθύνη. Είναι η σκέψη που δεν σταματά ποτέ — ακόμα και όταν το σώμα ξεκουράζεται.

Σε αντίθεση με τις οικιακές εργασίες, που έχουν αρχή και τέλος, το ψυχικό φορτίο είναι διαρκές. Μπορεί να βρίσκεσαι σε μια βόλτα, σε μια συνάντηση ή ακόμα και σε διακοπές, αλλά το μυαλό σου συνεχίζει να οργανώνει, να ανησυχεί, να προβλέπει.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο — η αδιάκοπη φύση του — είναι που το καθιστά τόσο εξαντλητικό.

Οι οκτώ μορφές του ψυχικού φορτίου

Η κοινωνιολογική έρευνα έχει δείξει ότι το ψυχικό φορτίο δεν είναι ενιαίο, αλλά αποτελείται από διαφορετικές, αλληλοεπικαλυπτόμενες μορφές. Καθεμία από αυτές απαιτεί ενέργεια, προσοχή και συναισθηματική εμπλοκή.

Οργάνωση της καθημερινότητας

Αυτή είναι ίσως η πιο παραδοσιακή έννοια του ψυχικού φορτίου, η οποία απλώς αναφέρεται στο να έχεις τον έλεγχο του προγραμματισμού των εργασιών – όλη αυτή η αόρατη δουλειά που απαιτείται για να λειτουργεί ομαλά το σπίτι.

Συναισθηματική υποστήριξη

Αυτό συμβαίνει όταν ασχολείσαι συναισθηματικά με το να φροντίζεις να επικοινωνείς με την οικογένεια, τους φίλους ή τους συναδέλφους σου. Περιλαμβάνει επίσης το να παρατηρείς τη διάθεση των άλλων και να προσφέρεις συναισθηματική υποστήριξη σε σημαντικές ή καθημερινές στιγμές.

Υγεία των σχέσεων

Η διατήρηση ισχυρών κοινωνικών δεσμών με τα παιδιά, τους φίλους, τον σύντροφο και την ευρύτερη οικογένεια. Στην εργασία μπορεί να το αποκαλείς δικτύωση – αλλά κυρίως είναι η προσπάθεια να διασφαλίσεις ότι όλοι αισθάνονται συνδεδεμένοι και αγαπημένοι.

Δημιουργία «μαγείας»

Η συναισθηματική σκέψη σχετικά με τη διατήρηση των παραδόσεων και τη δημιουργία ειδικών στιγμών στη ζωή. Σκέψου ποιος δημιουργεί τις «μαγικές στιγμές» τα Χριστούγεννα και ποιος κάνει όλη τη δουλειά για να συμβεί αυτό.

Δημιουργία ονείρων

Αυτό σχετίζεται με την προσπάθεια που απαιτείται για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κοντινοί μας άνθρωποι βρίσκουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για να εκπληρώσουν τα πάθη και τις φιλοδοξίες τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εγγραφή των παιδιών σας στα ιδανικά τους χόμπι ή τη διασφάλιση ότι ο σύντροφός σας έχει χρόνο να παίξει γκολφ ή να αφιερώσει πολλές ώρες στην καριέρα του.

Προσωπική φροντίδα

Σκεφτείτε την αυτοφροντίδα, αλλά και κάτι παραπάνω – αυτό το βάρος αφορά το αν διατηρείτε τη φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας για να διατηρήσετε ή να προάγετε τη βέλτιστη σωματική και ψυχική υγεία – καθώς και το να παρουσιάζετε αυτή την εικόνα στους άλλους.

Ασφάλεια

Αυτό περιλαμβάνει το να σκέφτεστε αν οι αγαπημένοι σας και η κοινότητά σας είναι ασφαλείς, τόσο σε πραγματικό όσο και σε υποθετικό επίπεδο. Αξίζει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένοι γονείς φέρουν βαρύτερο ψυχικό φορτίο σε σχέση με την ασφάλεια – για παράδειγμα, άτομα διαφορετικής εθνικότητας και οικογένειες της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια συνεχή ανησυχία για τη δική τους ασφάλεια και αυτή των οικογενειών τους.

Μετα-φροντίδα

Αυτό είναι λίγο πιο αφηρημένο, αλλά σχετίζεται με το να σκέφτεστε αν εργάζεστε για τη δημιουργία του κόσμου στον οποίο θέλετε να ζήσετε ή αν πρέπει να κάνετε κάτι διαφορετικό. Αυτό περιλαμβάνει το να σκέφτεστε τις ευθύνες σας σε αυτόν τον τομέα και απαιτεί μια συνολική σκέψη για να βεβαιωθείτε ότι ζούμε τη ζωή μας με τρόπους που συνάδουν με τις αξίες μας. Είναι, για παράδειγμα, η ανατροφή των παιδιών με τον τρόπο που θέλουμε να τα ανατρέφουμε.

Γιατί το ψυχικό φορτίο παραμένει αόρατο

Παρά τη σημασία του, το ψυχικό φορτίο είναι δύσκολο να μετρηθεί και ακόμη πιο δύσκολο να αναγνωριστεί. Δεν φαίνεται, δεν καταγράφεται και συχνά θεωρείται «φυσικό» μέρος του ρόλου της γυναίκας.

Οι κοινωνικές νόρμες παίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ. Από μικρή ηλικία, πολλές γυναίκες μαθαίνουν να είναι φροντιστικές, να βάζουν τους άλλους πρώτους και να αναλαμβάνουν συναισθηματική ευθύνη για το περιβάλλον τους.

Το αποτέλεσμα; Ένα βάρος που θεωρείται αυτονόητο — και γι’ αυτό σπάνια αμφισβητείται.

Η εξάντληση που δεν φαίνεται

Η συνεχής αυτή νοητική εργασία έχει πραγματικές συνέπειες. Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι νιώθουν εξαντλημένες όχι τόσο από αυτά που κάνουν, αλλά από αυτά που σκέφτονται.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι, ενώ πολλές μπορούν να ανταποκριθούν σε κρίσεις, δεν έχουν την ενέργεια να αξιοποιήσουν ευκαιρίες. Δηλαδή, επιβιώνουν — αλλά δεν εξελίσσονται.

Αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα του ψυχικού φορτίου: περιορίζει όχι μόνο την ενέργεια, αλλά και τις δυνατότητες.

Οι ενοχές και η αυτοθυσία

Ένα από τα πιο βαθιά ριζωμένα προβλήματα είναι οι ενοχές. Πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να επενδύσουν στον εαυτό τους, ακόμα και όταν τους δίνεται η δυνατότητα.

Η ιδέα ότι η προσωπική φροντίδα γίνεται εις βάρος της οικογένειας είναι ένα κοινωνικό αφήγημα που ενισχύει το πρόβλημα.

Και όμως, η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο: όταν μια γυναίκα φροντίζει τον εαυτό της, βελτιώνεται η συνολική ισορροπία της οικογένειας.

Και πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτή την ψυχική υπερφόρτωση;

Η αντιμετώπιση της ψυχικής υπερφόρτωσης ξεκινά από μια βασική αναγνώριση: το να βιώνει κανείς τα συναισθήματά του είναι σημαντικό, όμως δεν είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα όλων των άλλων, ούτε για τη δημιουργία μιας «τέλειας» οικογένειας ή ενός ιδανικού κόσμου.

Είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι πολλές γυναίκες έχουν κοινωνικοποιηθεί από πολύ νωρίς να είναι ευγενικές, φροντιστικές, υποχωρητικές και να προσφέρουν στους άλλους εις βάρος του εαυτού τους. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να πάψει η αντίληψη ότι οι γυναίκες οφείλουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα όλων γύρω τους, θυσιάζοντας τη δική τους ευημερία.

Η ενδυνάμωση των γυναικών δεν αφορά μόνο τις ίδιες, αλλά έχει ευρύτερα οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.

Σημαντικό βήμα είναι η αναγνώριση των ορίων: πότε κάποιος αναλαμβάνει υπερβολικά πολλά και πότε είναι πραγματικά αναγκαίο να προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη.

Αντί της αυτόματης αντίδρασης, χρειάζεται μια πιο συνειδητή και στρατηγική στάση απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Η διάκριση ανάμεσα στο τι αξίζει την ενέργεια και τι όχι μπορεί να λειτουργήσει καθοριστικά.