Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 15:52
Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία από τις 6 το πρωί της Δευτέρας
Νιώθετε εξαντλημένες; Οκτώ είδη «αόρατης εργασίας» που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν υπερφορτωμένες
Woman 22 Μαρτίου 2026, 16:00

Νιώθετε εξαντλημένες; Οκτώ είδη «αόρατης εργασίας» που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν υπερφορτωμένες

Πίσω από την οργάνωση της καθημερινής ζωής κρύβεται μια αόρατη αλλά εξουθενωτική μορφή εργασίας, το ψυχικό φορτίο, που συνεχίζει να βαραίνει δυσανάλογα τις γυναίκες

Μαγειρική: Πώς η κουζίνα μετατρέπεται σε χώρο ευεξίας

Μαγειρική: Πώς η κουζίνα μετατρέπεται σε χώρο ευεξίας

Spotlight

Στον σύγχρονο κόσμο των γρήγορων ρυθμών και των πολλαπλών απαιτήσεων, πολλές γυναίκες κουβαλούν ένα βάρος που δεν φαίνεται, αλλά γίνεται βαθιά αισθητό στην καθημερινότητά τους: το ψυχικό ή πνευματικό φορτίο.

Πρόκειται για μια αδιάκοπη, συχνά αόρατη μορφή εργασίας που σχετίζεται με τη διαχείριση της οικογενειακής ζωής και του νοικοκυριού — από τον προγραμματισμό γευμάτων και δραστηριοτήτων μέχρι τη φροντίδα των συναισθημάτων των άλλων.

Παρότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα, το ψυχικό φορτίο εξακολουθεί να κατανέμεται άνισα, όπως είπε η κοινωνιολόγος Leah Ruppanner στο BBC. 

Και ενώ οι άνδρες συμμετέχουν περισσότερο στις πρακτικές δουλειές του σπιτιού, το βάρος της «σκέψης για τα πάντα» παραμένει σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες.

Τι είναι πραγματικά το ψυχικό φορτίο

Το ψυχικό φορτίο δεν είναι απλώς μια λίστα υποχρεώσεων. Είναι η συνεχής νοητική επεξεργασία που συνοδεύεται από συναισθηματική ευθύνη. Είναι η σκέψη που δεν σταματά ποτέ — ακόμα και όταν το σώμα ξεκουράζεται.

Σε αντίθεση με τις οικιακές εργασίες, που έχουν αρχή και τέλος, το ψυχικό φορτίο είναι διαρκές. Μπορεί να βρίσκεσαι σε μια βόλτα, σε μια συνάντηση ή ακόμα και σε διακοπές, αλλά το μυαλό σου συνεχίζει να οργανώνει, να ανησυχεί, να προβλέπει.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο — η αδιάκοπη φύση του — είναι που το καθιστά τόσο εξαντλητικό.

Οι οκτώ μορφές του ψυχικού φορτίου

Η κοινωνιολογική έρευνα έχει δείξει ότι το ψυχικό φορτίο δεν είναι ενιαίο, αλλά αποτελείται από διαφορετικές, αλληλοεπικαλυπτόμενες μορφές. Καθεμία από αυτές απαιτεί ενέργεια, προσοχή και συναισθηματική εμπλοκή.

  1. Οργάνωση της καθημερινότητας

Αυτή είναι ίσως η πιο παραδοσιακή έννοια του ψυχικού φορτίου, η οποία απλώς αναφέρεται στο να έχεις τον έλεγχο του προγραμματισμού των εργασιών – όλη αυτή η αόρατη δουλειά που απαιτείται για να λειτουργεί ομαλά το σπίτι.

  1. Συναισθηματική υποστήριξη

Αυτό συμβαίνει όταν ασχολείσαι συναισθηματικά με το να φροντίζεις να επικοινωνείς με την οικογένεια, τους φίλους ή τους συναδέλφους σου. Περιλαμβάνει επίσης το να παρατηρείς τη διάθεση των άλλων και να προσφέρεις συναισθηματική υποστήριξη σε σημαντικές ή καθημερινές στιγμές.

  1. Υγεία των σχέσεων

Η διατήρηση ισχυρών κοινωνικών δεσμών με τα παιδιά, τους φίλους, τον σύντροφο και την ευρύτερη οικογένεια. Στην εργασία μπορεί να το αποκαλείς δικτύωση – αλλά κυρίως είναι η προσπάθεια να διασφαλίσεις ότι όλοι αισθάνονται συνδεδεμένοι και αγαπημένοι.

  1. Δημιουργία «μαγείας»

Η συναισθηματική σκέψη σχετικά με τη διατήρηση των παραδόσεων και τη δημιουργία ειδικών στιγμών στη ζωή. Σκέψου ποιος δημιουργεί τις «μαγικές στιγμές» τα Χριστούγεννα και ποιος κάνει όλη τη δουλειά για να συμβεί αυτό.

  1. Δημιουργία ονείρων

Αυτό σχετίζεται με την προσπάθεια που απαιτείται για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι κοντινοί μας άνθρωποι βρίσκουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για να εκπληρώσουν τα πάθη και τις φιλοδοξίες τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εγγραφή των παιδιών σας στα ιδανικά τους χόμπι ή τη διασφάλιση ότι ο σύντροφός σας έχει χρόνο να παίξει γκολφ ή να αφιερώσει πολλές ώρες στην καριέρα του.

  1. Προσωπική φροντίδα

Σκεφτείτε την αυτοφροντίδα, αλλά και κάτι παραπάνω – αυτό το βάρος αφορά το αν διατηρείτε τη φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας για να διατηρήσετε ή να προάγετε τη βέλτιστη σωματική και ψυχική υγεία – καθώς και το να παρουσιάζετε αυτή την εικόνα στους άλλους.

  1. Ασφάλεια

Αυτό περιλαμβάνει το να σκέφτεστε αν οι αγαπημένοι σας και η κοινότητά σας είναι ασφαλείς, τόσο σε πραγματικό όσο και σε υποθετικό επίπεδο. Αξίζει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένοι γονείς φέρουν βαρύτερο ψυχικό φορτίο σε σχέση με την ασφάλεια – για παράδειγμα, άτομα διαφορετικής εθνικότητας και οικογένειες της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια συνεχή ανησυχία για τη δική τους ασφάλεια και αυτή των οικογενειών τους.

  1. Μετα-φροντίδα

Αυτό είναι λίγο πιο αφηρημένο, αλλά σχετίζεται με το να σκέφτεστε αν εργάζεστε για τη δημιουργία του κόσμου στον οποίο θέλετε να ζήσετε ή αν πρέπει να κάνετε κάτι διαφορετικό. Αυτό περιλαμβάνει το να σκέφτεστε τις ευθύνες σας σε αυτόν τον τομέα και απαιτεί μια συνολική σκέψη για να βεβαιωθείτε ότι ζούμε τη ζωή μας με τρόπους που συνάδουν με τις αξίες μας. Είναι, για παράδειγμα, η ανατροφή των παιδιών με τον τρόπο που θέλουμε να τα ανατρέφουμε.

Γιατί το ψυχικό φορτίο παραμένει αόρατο

Παρά τη σημασία του, το ψυχικό φορτίο είναι δύσκολο να μετρηθεί και ακόμη πιο δύσκολο να αναγνωριστεί. Δεν φαίνεται, δεν καταγράφεται και συχνά θεωρείται «φυσικό» μέρος του ρόλου της γυναίκας.

Οι κοινωνικές νόρμες παίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ. Από μικρή ηλικία, πολλές γυναίκες μαθαίνουν να είναι φροντιστικές, να βάζουν τους άλλους πρώτους και να αναλαμβάνουν συναισθηματική ευθύνη για το περιβάλλον τους.

Το αποτέλεσμα; Ένα βάρος που θεωρείται αυτονόητο — και γι’ αυτό σπάνια αμφισβητείται.

Η εξάντληση που δεν φαίνεται

Η συνεχής αυτή νοητική εργασία έχει πραγματικές συνέπειες. Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι νιώθουν εξαντλημένες όχι τόσο από αυτά που κάνουν, αλλά από αυτά που σκέφτονται.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι, ενώ πολλές μπορούν να ανταποκριθούν σε κρίσεις, δεν έχουν την ενέργεια να αξιοποιήσουν ευκαιρίες. Δηλαδή, επιβιώνουν — αλλά δεν εξελίσσονται.

Αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα του ψυχικού φορτίου: περιορίζει όχι μόνο την ενέργεια, αλλά και τις δυνατότητες.

Οι ενοχές και η αυτοθυσία

Ένα από τα πιο βαθιά ριζωμένα προβλήματα είναι οι ενοχές. Πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να επενδύσουν στον εαυτό τους, ακόμα και όταν τους δίνεται η δυνατότητα.

Η ιδέα ότι η προσωπική φροντίδα γίνεται εις βάρος της οικογένειας είναι ένα κοινωνικό αφήγημα που ενισχύει το πρόβλημα.

Και όμως, η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο: όταν μια γυναίκα φροντίζει τον εαυτό της, βελτιώνεται η συνολική ισορροπία της οικογένειας.

Και πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτή την ψυχική υπερφόρτωση;

Η αντιμετώπιση της ψυχικής υπερφόρτωσης ξεκινά από μια βασική αναγνώριση: το να βιώνει κανείς τα συναισθήματά του είναι σημαντικό, όμως δεν είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα όλων των άλλων, ούτε για τη δημιουργία μιας «τέλειας» οικογένειας ή ενός ιδανικού κόσμου.

Είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι πολλές γυναίκες έχουν κοινωνικοποιηθεί από πολύ νωρίς να είναι ευγενικές, φροντιστικές, υποχωρητικές και να προσφέρουν στους άλλους εις βάρος του εαυτού τους. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να πάψει η αντίληψη ότι οι γυναίκες οφείλουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα όλων γύρω τους, θυσιάζοντας τη δική τους ευημερία.

Η ενδυνάμωση των γυναικών δεν αφορά μόνο τις ίδιες, αλλά έχει ευρύτερα οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.

Σημαντικό βήμα είναι η αναγνώριση των ορίων: πότε κάποιος αναλαμβάνει υπερβολικά πολλά και πότε είναι πραγματικά αναγκαίο να προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη.

Αντί της αυτόματης αντίδρασης, χρειάζεται μια πιο συνειδητή και στρατηγική στάση απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Η διάκριση ανάμεσα στο τι αξίζει την ενέργεια και τι όχι μπορεί να λειτουργήσει καθοριστικά.

Τουρισμός
ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

ΗΠΑ: Το στοίχημα των Αμερικανών τουριστών για την Ελλάδα 

Μαγειρική: Πώς η κουζίνα μετατρέπεται σε χώρο ευεξίας

Μαγειρική: Πώς η κουζίνα μετατρέπεται σε χώρο ευεξίας

Επικαιρότητα
Ο Νετανιάχου ζητά να μπει και η Ευρώπη στον πόλεμο κατά του Ιράν

Ο Νετανιάχου ζητά να μπει και η Ευρώπη στον πόλεμο κατά του Ιράν

inWellness
inTown
Stream magazin
«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
Woman 13.03.26

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

Σύνταξη
Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό – «Πως μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»
Woman 08.03.26

Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»

Πριν από πενήντα χρόνια, μια αμφιλεγόμενη συγγραφέας ονόματι Shere Hite μας έμαθε πώς να μιλάμε για το σεξ και την ηδονή, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της. Γιατί σήμερα τόσο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν το όνομά της;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» – Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία
Πρωτοπόρες 08.03.26

«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» - Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία

Δύο νέα βιβλία δείχνουν πώς η Μάρθα Γκέλχορν, η Τζάνετ Φλάνερ και άλλες γυναίκες ρεπόρτερ οδήγησαν τη δημοσιογραφία σε κατευθύνσεις που οι άνδρες αδυνατούσαν να αντιληφθούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου
Woman 08.03.26

Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου

Οι γυναίκες στην Ευρώπη αφιερώνουν δύο ώρες παραπάνω καθημερινά σε απλήρωτη εργασία, ενώ οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλότεροι και τα προϊόντα που χρειάζονται κοστίζουν περισσότερο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες
Σεχραζάντ, Ορλάντο, Όφρεντ 08.03.26

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες

Η λογοτεχνία είχε πάντα τη δύναμη να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής της. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ηρωίδες των βιβλίων φωτίζουν τις ανισότητες, τις επιθυμίες και τις διεκδικήσεις των γυναικών μέσα στον χρόνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία
Woman 08.03.26

5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία - Και γιατί το μήνυμά τους είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Από τη Μαρί Κιουρί έως τη Ρόζα Παρκς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία και τα μαθήματα που μας δίνουν σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Woman 06.03.26

ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«Φέτος τιμούμε τη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας ότι δεν ήταν ατύχημα

Σύνταξη
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
Έρευνα 05.03.26

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη
Απώλεια 04.03.26

Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη

Η Γιανάρ Μοχάμεντ εναντιώθηκε στην επιβολή της Σαρία, την αιματοβαμμένη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, ενώ προσέφερε χείρα βοηθείας σε κακοποιημένες γυναίκες, δημιουργώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;
Woman 04.03.26

Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;

Πολλές γυναίκες ξεκινούν τη διαδικασία με ένα αίσθημα στασιμότητας ή αμφιβολίας και καταφέρνουν να μετατρέψουν αυτή την αίσθηση σε συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς στόχους.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ-Πούτιν: Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας – Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο… δύο πολέμων
«Παιχνίδια» εξουσίας 22.03.26

Όταν η Ουάσιγκτον «μιλά τη γλώσσα» της Μόσχας - Το πανομοιότυπο λεξιλόγιο... δύο πολέμων

Όταν οι επικριτές του Ντ. Τραμπ υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ συμπλέουν με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για να δικαιολογήσει τις στρατιωτικές του ενέργειες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ
Premier League 22.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ

LIVE: Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 22.03.26

LIVE: Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 22.03.26

LIVE: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός

LIVE: Πανιώνιος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανιώνιος – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού
Λέσβος 22.03.26

Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων και αγροτών στο λιμάνι της Μυτιλήνης για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου το Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη, προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη συμπαράστασης

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Λάτσιο
Serie A 22.03.26

LIVE: Μπολόνια – Λάτσιο

LIVE: Μπολόνια – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Λάτσιο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά πίσω από τα ελληνικά εστιατόρια της ΝΥ στα 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά πίσω από τα ελληνικά εστιατόρια της ΝΥ στα 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου

«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Γαλανόλευκη – γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την εθνική επέτειο – Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά
Εθνική επέτειος 22.03.26

Γαλανόλευκη - γίγας 180 τ.μ. στην Πειραϊκή για την 25η Μαρτίου - Η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά

Η σημαία, διαστάσεων 15 x 12 μέτρων, έγινε ορατή από ολόκληρη την ακτογραμμή της Πειραϊκής, προκαλώντας ενδιαφέρον και συγκίνηση σε παρευρισκόμενους και περαστικούς

Σύνταξη
Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
Επτά δίκες, ένα έγκλημα 22.03.26

Αντώνης Ψαρόπουλος για Τέμπη: Τη Δευτέρα περιμένω από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Λίγο πριν τη δικαστική μάχη, ο δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, μιλάει στο in για τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στη Δικαιοσύνη στην κύρια δίκη για τα Τέμπη αλλά και για τον Κώστα, Αχ. Καραμανλή ο οποίος «προστατεύεται από το κόμμα του».

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν άφησε ξανά εκτός 12άδας τον Χολμς
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Αταμάν άφησε ξανά εκτός 12άδας τον Χολμς

Ο Ρισόν Χολμς είναι και πάλι εκτός 12άδας, για το ματς με τον Πανιώνιο (22/3, 16:00), μετά το σίριαλ με εκατέρωθεν σχόλια και αναρτήσεις ανάμεσα στον ίδιο, την οικογένειά του και τον Εργκίν Αταμάν.

Σύνταξη
«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
«Fog of war» 22.03.26

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία

Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσει στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο
«Ακούστε τον Τραμπ» 22.03.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον ακολουθήσουν στον πόλεμο κατά του Ιράν – Η αναφορά στην Κύπρο

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ιράν είχε στο παρελθόν στοχεύσει ευρωπαϊκό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και προειδοποίησε ότι τέτοιες εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο πολλές περιοχές.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 22.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει
Πολιτική 22.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει

«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό
«Μπόντα» 22.03.26

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ
Premier League 22.03.26

LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ

LIVE: Νιούκαστλ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Σάντερλαντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου

«Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση» αναφέρει η Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
