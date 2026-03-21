Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 44χρονου Σωτήρη – Αγνοείται από τον Ιανουάριο
Ελλάδα 21 Μαρτίου 2026, 10:06

Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 44χρονου Σωτήρη – Αγνοείται από τον Ιανουάριο

Ο Σωτήρης Τσιπίλης, ο 44χρονος νέος από τις Σέρρες, αγνοείται εδώ και πενήντα τρεις ημέρες.

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Από τις 26 Ιανουαρίου αγνοείται από τις Σέρρες ο 44χρονος Σωτήρης Τσιπιλής. Η εκπομπή Φως στο Τούνελ βρέθηκε στο σπίτι του, αναζητώντας νέα στοιχεία που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ρίξουν φως στο μυστήριο της εξαφάνισής του.

Η μητέρα του, που βιώνει δραματικές στιγμές, απευθύνει μέσω της εκπομπής σπαρακτική έκκληση σε όποιον γνωρίζει έστω και το παραμικρό, να βοηθήσει να εντοπιστεί ο μοναχογιός της.

«Ήμουν στο παράθυρο του σπιτιού μας. Απέναντι είναι ένα χωραφάκι, από εκεί έφυγε. Ο δρόμος αυτός βγάζει σε ένα σταυροδρόμι κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και από εκεί, όποιον δρόμο κι αν πάρεις, οδηγεί στο κέντρο της πόλης»

Από το βράδυ που ο 44χρονος γιος της βγήκε για μια βόλτα και δεν επέστρεψε, η ζωή της έχει παγώσει και η αγωνία της μεγαλώνει κάθε μέρα που περνά.

«Το μοναχοπαίδι μου είναι… Το 2000 χάσαμε τον πατέρα του και τότε με στήριξαν οι γονείς μου. Γενικά είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Σωτήρη μου. Είναι ένα παιδί ήσυχο, χαμογελαστό, που μιλούσε πάντα μετρημένα. Δεν είναι αλλοπρόσαλλος ή κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν γύρισε να μου αντιμιλήσει. Ήξερε να σέβεται», λέει χαρακτηριστικά.

Εκείνη την ημέρα που χάθηκε ξύπνησε το απόγευμα, όπως συνήθιζε, και έφτιαξε το καφεδάκι του.

«Έβρεχε και είχε ήδη βραδιάσει όταν μου είπε ότι θα πήγαινε μια βόλτα. Του είπα: “Πού θα πας, παιδί μου, με τη βροχή; Πήγε κιόλας δέκα η ώρα. Θα σε πιάσουν τα πόδια σου”, γιατί τον επηρέαζε ο καιρός. Αυτές ήταν και οι τελευταίες κουβέντες που είπα με το παιδί μου. Από τότε τις σκέφτομαι μέρα-νύχτα».

Στη συνέχεια αναφέρει πως ο Σωτήρης ήταν πάντα αφοσιωμένος στη δουλειά του. «Τον απασχολούσε περισσότερο η δουλειά παρά μια σχέση. Είχε τελειώσει βοηθός ηλεκτρολόγος και δούλευε από τα χρόνια του γυμνασίου. Η μεγαλύτερη απουσία του από το σπίτι ήταν όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο Κιλκίς. Τότε, κάθε δέκα με δεκαπέντε ημέρες, είτε πήγαινα εγώ να τον δω είτε ερχόταν εκείνος, γιατί δεν ήθελα το παιδί μου να τρώει απ’ έξω. Του άρεσε πολύ το φαγητό της μαμάς του…», λέει συγκινημένη.

Όπως προσθέτει, μετά τη στρατιωτική του θητεία ήταν πάντα στο σπίτι.

«Τότε ήρθε και η κρίση, ήρθαν και τα capital controls, και όλα αυτά τον είχαν προβληματίσει πολύ. Εγώ όμως ήμουν πάντα δίπλα του, να τον στηρίζω. Τον πλήγωνε το γεγονός ότι έπρεπε να απλώνει το χέρι για να παίρνει χαρτζιλίκι από την οικογένεια. Από το Πάσχα του 2024 αντιμετώπισε και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπαθε το σύνδρομο Γκιγιέν-Μπαρέ, που του παρέλυσε και τα δύο πόδια από το γόνατο και κάτω. Ευτυχώς οι γιατροί εδώ στο Νοσοκομείο έπεσαν πάνω του και, δόξα τω Θεώ, έγινε καλά. Μπήκε με καροτσάκι, μετά περπατούσε με “πι” και στο τέλος κατάφερε να περπατά μόνος του, γιατί το ήθελε πάρα πολύ. Του άρεσε πολύ το περπάτημα», καταλήγει.

Σέρρες: «Παρακαλώ όλους να μιλήσουν να τον βρούμε»

«Μια βόλτα θα πάω μαμά, και θα γυρίσω», ήταν τα τελευταία λόγια που είπε στην μητέρα του εκείνο το πρωινό. Από τότε, όπως λέει, δεν τον ξαναείδε.

«Άφησα λίγο τον χρόνο να περάσει μήπως ήταν σε κάποιον φίλο του εδώ στις Σέρρες, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να διανυκτέρευε κάπου χωρίς να με ενημερώσει».

«Δεν ήμασταν φίλοι με τον Σωτήρη, περισσότερο γνωστοί. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Έχω αρκετό καιρό να τον δω, πάνω από δύο μήνες. Ήρθαν και από την αστυνομία και με ρώτησαν, αλλά τους είπα ότι δεν τον είδα. Μίλησα με έναν – δύο γνωστούς του και δεν ξέρουν τίποτα. Μόνο ότι είναι εξαφανισμένος. Κανείς δεν άκουσε κάτι συγκεκριμένο»

Όταν όμως ξημέρωσε και δεν υπήρχε καμία επικοινωνία, η ανησυχία της μετατράπηκε σε φόβο. «Ξημέρωσε και άρχισα να μην αισθάνομαι καλά. Ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Έβλεπα την ώρα να περνά και τότε πήγα και δήλωσα την εξαφάνιση. Είχε φίλους, τον άκουγα που μιλούσε στο τηλέφωνο. Κάποια σχέση μεγάλης διάρκειας δεν είχε όμως, μόνο εφήμερες γνωριμίες. Τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα στέκια. Υπάρχουν δύο πλατείες στον νομό Σερρών όπου μαζεύονται. Η μία είναι κοντά στο ΙΚΑ και η άλλη στην πλατεία Εμπορίου. Τις πρώτες μέρες πέρασα από εκεί μήπως είδαν ή άκουσαν κάτι, αλλά κανείς δεν γνώριζε τίποτα».

Η μητέρα θυμάται καθαρά τη στιγμή που είδε τον γιο της να φεύγει από το σπίτι.

«Ήμουν στο παράθυρο του σπιτιού μας. Απέναντι είναι ένα χωραφάκι, από εκεί έφυγε. Ο δρόμος αυτός βγάζει σε ένα σταυροδρόμι κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και από εκεί, όποιον δρόμο κι αν πάρεις, οδηγεί στο κέντρο της πόλης».

Το περίεργο τηλεφώνημα

Όπως λέει, στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες από την αστυνομία, ακόμη και με τη χρήση drone. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της υπόθεσης στην εκπομπή, η μητέρα δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που την αναστάτωσε.

«Με πήρε κάποιος τηλέφωνο. Με ρώτησε: “Ο γιος σου είναι με τη Βούλα;”. Του είπα αν γνωρίζει τον Σωτήρη και τότε μου απάντησε “α, λάθος” και το έκλεισε. Ήταν περίπου στις 14:30 το μεσημέρι. Το ίδιο άτομο τηλεφώνησε ξανά λίγο αργότερα, αλλά έκλεισε και πάλι. Προσπάθησα να καλέσω πίσω, αλλά δεν απάντησε. Όλα αυτά τα έχω καταθέσει στην αστυνομία».

Μπροστά στην κάμερα της εκπομπής η μητέρα λυγίζει, ενώ αναφέρεται στις σκέψεις που την βασανίζουν. Με δάκρυα στα μάτια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να μιλήσει. «Το μυαλό μου πηγαίνει σε άσχημα πράγματα… Από τα πρώτα εικοσιτετράωρα. Παρακαλώ όλους τους συμπολίτες μου… Αν είδαν κάτι ή αν άκουσαν κάτι, να μη φοβηθούν να πάνε να καταθέσουν στην αστυνομία ή να μιλήσουν στην εκπομπή της κυρίας Νικολούλη. Ήταν ένα παιδί που κυκλοφορούσε στο κέντρο. Εδώ δεν είμαστε μια μικρή πόλη. Γνωριζόμαστε όλοι έστω φατσικά».

Τι λένε γείτονες για την εξαφάνιση του Σωτήρη

«Για την εξαφάνιση του Σωτήρη μάθαμε ξαφνικά, όταν ήρθε η αστυνομία και ζήτησε υλικό από τις κάμερες. Μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε τίποτα. Στο κατάστημα όπου εργάζομαι υπάρχουν κάμερες και ο εργοδότης μου έδωσε το υλικό στις αρχές. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι προέκυψε από την έρευνα» και συνεχίζει:

«Τον βλέπαμε συχνά να πηγαινοέρχεται και συνήθιζε να περνά από έναν συγκεκριμένο δρόμο απέναντι από το σπίτι του. Ο δρόμος αυτός οδηγεί στο κέντρο της πόλης. Είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και θεωρώ πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι σε κάποιον και να μην τον δει κανείς. Αν συνεχίσεις στον κεντρικό δρόμο, υπάρχει ένα παλιό στρατόπεδο με αρκετά εγκαταλελειμμένα κτίρια. Παρ’ όλα αυτά περνάει πάντα κόσμος από εκεί γιατί πολλοί βγαίνουν για περπάτημα από το μεσημέρι και μετά».

Παρά τις έρευνες, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να εξηγεί τι συνέβη στον νεαρό. «Ελπίζουμε να βρεθεί γιατί όλοι ρωτάμε και δεν παίρνουμε καμία απάντηση», λέει χαρακτηριστικά.

«Κάποιος μπορεί να ξέρει και να μην μιλά»

Ερευνώντας κάθε πιθανή πληροφορία γύρω από την εξαφάνιση του Σωτήρη, η εκπομπή εντόπισε και έναν άνδρα που ανήκε στον ευρύτερο κύκλο των φίλων του.

Ο ίδιος εμφανίστηκε αρχικά επιφυλακτικός, όμως τελικά δέχτηκε να μιλήσει στην κάμερα.

«Δεν ήμασταν φίλοι με τον Σωτήρη, περισσότερο γνωστοί. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Έχω αρκετό καιρό να τον δω, πάνω από δύο μήνες. Ήρθαν και από την αστυνομία και με ρώτησαν, αλλά τους είπα ότι δεν τον είδα. Μίλησα με έναν – δύο γνωστούς του και δεν ξέρουν τίποτα. Μόνο ότι είναι εξαφανισμένος. Κανείς δεν άκουσε κάτι συγκεκριμένο».

Παρά ταύτα, δεν κρύβει την αίσθηση ότι ίσως κάποιοι γνωρίζουν περισσότερα από όσα λένε.

«Κάτι έχει γίνει… Κάποιος μπορεί να ξέρει και να μην μιλά. Αν βγεις με κάποιον εδώ στις Σέρρες, συνήθως θα σε δουν. Μπορεί να έγινε κάτι κακό και κάποιος να φοβήθηκε. Το παιδί είναι χαμένο τόσο καιρό… Κρίμα η μάνα του… Να μην ξέρει τι έχει γίνει με το παιδί της. Ακόμη κι αν έχει συμβεί κάτι, τουλάχιστον να μάθει την αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που περνά. Από όσα ξέρω έχει επιβαρυνθεί και η υγεία της με όλο αυτό το βάρος. Είναι ο μοναχογιός της».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν κάποια στιγμή διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους, ο ίδιος απαντά: «Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Δεν ξεκόψαμε. Απλώς δεν κάναμε ποτέ στενή παρέα. Δεν ταίριαζαν και οι ηλικίες μας».

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Οίκοι αξιολόγησης: Τι βαθμό έβαλαν στην Ελλάδα – Οι αστερίσκοι

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή

Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά
Τριπλάσια πλέον στην Ελλάδα τα 3 μικρόβια που κανένα αντιβιοτικό δεν σταματά

Απάντηση στην ωρολογιακή βόμβα των ανθεκτικών λοιμώξεων είναι οι εμβολιασμοί, επισημαίνουν οι λοιμωξιολόγοι με σχετικό βίντεο, ενώ προτείνουν και ισχυρή επιτήρηση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κεφαλονιά

Εντονα αισθητός έγινε στην Κεφαλονιά ο σεισμός των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Σάββατο, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται κοντά στο Ληξούρι.

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Google Strikes Deals to Secure Data Center Power

Tech giant signs agreements with U.S. utilities to reduce electricity use during peak periods, ensuring reliable energy for rapidly growing AI-focused data centers

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους πεζοναύτες στην περιοχή - Η καταστροφή μεγαλώνει ενώ συμπληρώνονται 3 εβδομάδες πολέμου

Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ο τέλειος αντιπερισπασμός για τον Νετανιάχου – 5 προβλήματα που μπορεί να του λύσει

Από την ιρανική απειλή έως τα δικά του εσωτερικά νομικά και πολιτικά προβλήματα, ο πόλεμος με το Ιράν προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα στον Νετανιάχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κουβέιτ

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Λύσεις out of the box για την ενεργειακή κρίση: Εβδομάδα 4 ημερών,τηλεργασία, κατάργηση της γραβάτας

Οι ασιατικές αγορές έχουν ήδη νιώσει στο πετσί τους την ενεργειακή κρίση και εφαρμόζουν ανορθόδοξα μέτρα: τηλεργασία, διανομή καυσίμων, παράταση διακοπών στα σχολεία. Προσεχώς και εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
