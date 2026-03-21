Ραφήνα: Εμπλοκή κάβου στην προπέλα του πλοίου «Θεολόγος» – Ταλαιπωρία για 673 επιβάτες
- Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια
- Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
- Ξεκάθαρο πλέον το μήνυμα της Gen Z στους εργοδότες - Πού πρέπει να επενδύσουν για να κερδίσουν
- Ιωάννινα – Θεσπρωτία: 74 σπίτια «κόκκινα» από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου
Με καθυστέρηση θα γίνει ο απόπλους του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Θεολόγος» από το λιμάνι της Ραφήνας, λόγω εμπλοκής κάβου στην προπέλα κατά τη διαδικασία αναχώρησης.
Το πλοίο παραμένει δεμένο στο λιμάνι, ενώ επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.
Ταλαιπωρία
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό στο «Θεολόγος» επιβαίνουν συνολικά 673 επιβάτες, 133 Ι.Χ.Ε., 40 φορτηγά και 9 δίκυκλα, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και να εξετάζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή αποκατάσταση του προβλήματος.
- «Αμετανόητος θύτης» – Η Ροζάνα Αρκέτ γράφει ανοιχτή επιστολή στον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν
- Ραφήνα: Εμπλοκή κάβου στην προπέλα του πλοίου «Θεολόγος» – Ταλαιπωρία για 673 επιβάτες
- Τορούν 2026: Εξασφάλισε το ασημένιο και προσπαθεί για το χρυσό ο Καραλής!
- Τι λέει στο in η δικηγόρος που γέννησε πρόωρα και δεν της αναγνωρίστηκε ανωτέρα βία
- Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου
- Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
- Αυτές είναι οι απαιτήσεις του Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν
- Μαρούσι – Μύκονος Betsson 94-103: Νίκη παραμονής με… κατοστάρα οι Μυκονιάτες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις