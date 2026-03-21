Γιορτή σήμερα 21 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Σήμερα, 21 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν υπάρχει κάποιο ευρέως γνωστό όνομα που να έχει γιορτή σήμερα.

Ωστόσο, η ημέρα είναι αφιερωμένη σε σημαντικούς Αγίους και μάρτυρες της πίστης, οι οποίοι τιμώνται για τη δράση και την προσφορά τους στην Εκκλησία.

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Στις 21 Μαρτίου τιμώνται:

Άγιος Θωμάς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Άγιος Βηρύλλος Επίσκοπος Κατάνης

Άγιοι Μάρτυρες Δομνίνος και Φιλήμων οι εκ Θεσσαλονίκης

Άγιος Θωμάς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ο Άγιος Θωμάς διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τον 7ο αιώνα, σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την Εκκλησία και την αυτοκρατορία.

Ξεχώρισε για τη σοφία και τη διοικητική του ικανότητα, ενώ εργάστηκε για τη διατήρηση της ενότητας της Εκκλησίας. Θεωρείται πνευματικός ηγέτης με βαθιά πίστη, που καθοδήγησε το ποίμνιό του σε δύσκολες εποχές.

Σύμφωνα με την παράδοση, λίγο πριν την κοίμησή του προείπε μελλοντικές δοκιμασίες, στοιχείο που ενισχύει τη φήμη του ως φωτισμένου ποιμένα.

Άγιος Βηρύλλος Επίσκοπος Κατάνης

Ο Άγιος Βηρύλλος υπηρέτησε ως Επίσκοπος Κατάνης στη Σικελία και συγκαταλέγεται στους πρώτους που συνέβαλαν στη διάδοση του Χριστιανισμού στην περιοχή.

Η δράση του χαρακτηρίστηκε από:

έντονο ιεραποστολικό έργο,

διδασκαλία της χριστιανικής πίστης,

και αντιμετώπιση δυσκολιών σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούσε η ειδωλολατρία.

Παρότι τα ιστορικά στοιχεία είναι περιορισμένα, η Εκκλησία τιμά τη συμβολή του στην εδραίωση της πίστης.

Άγιοι Μάρτυρες Δομνίνος και Φιλήμων

Οι Άγιοι Δομνίνος και Φιλήμων, καταγόμενοι από τη Θεσσαλονίκη, έζησαν σε περίοδο διωγμών κατά των Χριστιανών.

Παρέμειναν σταθεροί στην πίστη τους και:

ομολόγησαν τον Χριστό με θάρρος,

υπέστησαν βασανιστήρια,

και τελικά μαρτύρησαν.

Η θυσία τους αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα πίστης, δύναμης και αφοσίωσης.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Αν και δεν υπάρχει κάποιο διαδεδομένο όνομα, σπανιότερα μπορεί να γιορτάζουν:

Βηρύλλος / Βηρύλλης

Δομνίνος

Φιλήμων / Φιλημονάς

Το όνομα Θωμάς δεν γιορτάζει σήμερα, καθώς η κύρια εορτή του είναι σε διαφορετική ημερομηνία.

Η 21η Μαρτίου είναι μία από τις ημέρες του έτους χωρίς γνωστή ονομαστική εορτή, αλλά με σημαντική εκκλησιαστική σημασία, καθώς τιμώνται μορφές που συνέβαλαν στη διάδοση και υπεράσπιση της χριστιανικής πίστης.

