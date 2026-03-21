Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Πώς καταφέρνουν οι κυβερνήσεις της Ευρώπης να βρουν τον δρόμο τους μέσα από μια ολοένα και πιο έντονη συσσώρευση κρίσεων που απειλούν να τις κατακλύσουν; Νιώθουν να δέχονται χτυπήματα από όλες τις πλευρές – αν και τα χτυπήματα, στην πραγματικότητα, τα δέχονται οι πολίτες τους: από το κόστος διαβίωσης και τις αυξανόμενες ανισότητες, από την επιστημονικά υποβοηθούμενη επισφάλεια της αγοράς εργασίας, από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, από τους βίαιους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και από το γενικό αίσθημα ότι τα κοινωνικά δικαιώματα υποβαθμίζονται όλο και περισσότερο.

Η απλή φόρμουλα που επικρατούσε για δεκαετίες από τη δεκαετία του 1980 – να αφήσουμε την αγορά να βρει μια φυσική ισορροπία – είχε απαξιωθεί από την πρώτη από αυτές τις κρίσεις, την οικονομική κατάρρευση του 2008.

Ωστόσο, αν κάποια κυβέρνηση επιστρέψει στο προσκήνιο, η αυξανόμενη δυσπιστία του κοινού αποδυναμώνει τις προσπάθειές της. Αυτό εκμεταλλεύονται τα λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα τα οποία, όπως και στη δεκαετία του 1930, προσφέρουν νοσταλγικούς εθνικούς μύθους ως «λύσεις» χωρίς ουσία, αλλά βρίσκουν ακροατήριο μεταξύ των κοινωνικά ανασφαλών για τις επιθέσεις τους κατά των καθολικών κανόνων. Και η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να ηρεμήσουν αυτή την «τέλεια» παγκόσμια καταιγίδα, έχει οδηγηθεί στο χείλος του γκρεμού από αυτό το παράξενο ζευγάρι ακροδεξιών ηγετών, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν – ενωμένους μόνο στην αποφασιστικότητά τους να γυρίσουν την ιστορία προς τα πίσω και να ξαναβάλουν τη συλλογική Ευρώπη σε εθνικά κουτιά, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά ο Ρόμπιν Γουίλσον, ειδικός σύμβουλος του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα διαπολιτισμικής ένταξης, σε ανάλυσή του στο Social Europe.

Απίστευτα μετριοπαθής

Ωστόσο, αναδύεται μια απίστευτα μετριοπαθής φράση, η οποία όχι μόνο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της στιγμής, αλλά προσφέρει και παρηγορητικές λύσεις, τουλάχιστον σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Και αυτές οι λύσεις αποδεικνύονται αλληλοενισχυόμενες. Επιπλέον, αυτή η έννοια προσφέρει στην Ευρώπη ένα νέο τρόπο να χαράξει έναν ηθικό ορίζοντα και να ανακτήσει τη νομιμοποίησή της στον υπόλοιπο κόσμο. Πρόκειται για την ιδέα των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαινόταν τελευταία απελπιστικά διχασμένη, ιδίως όσον αφορά στον Τραμπ και την υποστήριξή του προς τις βίαιες στρατιωτικές επιχειρήσεις που προωθεί το ακροδεξιό καθεστώς στο Ισραήλ, στη Γάζα και στο Ιράν. Ωστόσο, υπό την αιγίδα του άλλου βασικού – και πολύ μεγαλύτερου – ευρωπαϊκού θεσμού, του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαμορφώνεται και μάλιστα εδραιώνεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση.

Η διαδικασία ξεκίνησε με μια σύνοδο κορυφής των 46 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Ρέικιαβικ το 2023, όπου επιδείχθηκε ενότητα ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, και κατά την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν πως «η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατική σταθερότητα και ασφάλεια και, σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνουμε την πλήρη δέσμευσή μας για την προστασία και την εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως αυτά εγγυώνται το σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη». Μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους το 2024 και η δυναμική διατηρήθηκε σε μια επόμενη διάσκεψη αυτό το μήνα στο Κισινάου, υπό την προεδρία της Μολδαβίας.

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, συνέλαβε την ώθηση πίσω από τη νέα σκέψη: «Δεν υπάρχει δημοκρατική ασφάλεια χωρίς κοινωνικά δικαιώματα. Σε μια εποχή πολέμου, οικονομικών κλυδωνισμών και αυξανόμενης ανισότητας, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη τοποθετεί την κοινωνική δικαιοσύνη εκεί όπου ανήκει – στο επίκεντρο της δημοκρατικής σταθερότητας». Μιλώντας για «έναν κόσμο σε ρήξη», υπογράμμισε ότι «οι στιγμές ρήξης επιβάλλουν επιλογές».

Μια συνολική εικόνα

Κατά τη συζήτηση στο Κισινάου διαμορφώθηκε μια συνολική εικόνα που συνέδεε τα διάφορα στοιχεία της «πολυκρίσης», όπως την περιέγραψε η Aoife Nolan, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR), η οποία παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών-μελών με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Είναι «εξαιρετικά ανησυχητικό», ανέφερε, το γεγονός ότι τα κοινωνικά δικαιώματα πολλών ανθρώπων έχουν περιοριστεί δραματικά. Σε αυτό προστέθηκε η «δημοκρατική κρίση στην Ευρώπη», που συνδέεται με «πραγματικές και αντιληπτές αποτυχίες» των κυβερνήσεων να επιτύχουν κοινωνική ένταξη. Η σύνδεση μεταξύ δημοκρατικής σταθερότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων δεν ήταν «ποτέ πιο επείγουσα» και ο Χάρτης «ποτέ πιο σημαντικός».

Ο εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την ακραία φτώχεια, Olivier de Schutter, ο οποίος είναι επίσης μέλος της ECSR, επισήμανε μία έρευνα που δείχνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του συντελεστή Gini της εισοδηματικής ανισότητας, παρατηρείται περίπου αντίστοιχη αύξηση της υποστήριξης προς τα ακροδεξιά κόμματα. Τα μέτρα που εισήγαγαν τα κυρίαρχα κυβερνητικά κόμματα, όπως η αυστηροποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και η επιβολή σκληρότερων όρων για τις κοινωνικές παροχές, είχαν τροφοδοτήσει τη «δυσπιστία και την απογοήτευση», εν μέσω αυξανόμενης επισφάλειας, αποδυνάμωσης των συνδικάτων και μείωσης του μεριδίου της εργασίας στο οικονομικό προϊόν. Η «μάχη κατά της φτώχειας» ήταν, επομένως, τελικά μια «μάχη για τη δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επανέλαβαν διαδοχικά οι ομιλητές από τα κράτη μέλη – καθώς και οι ειδικοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις – η ανισότητα και ο αποκλεισμός ενισχύουν την ανασφάλεια και τη δυσπιστία, οι οποίες με τη σειρά τους τροφοδοτούν την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις διεθνείς συγκρούσεις. Αντίθετα, τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν το θεμέλιο για την ανθεκτικότητα έναντι των κοινωνικών κινδύνων, για την ανθρωποκεντρική διαχείριση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης στον χώρο εργασίας, καθώς και για τη δημοκρατική σταθερότητα και ασφάλεια. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Michael O’Flaherty, δήλωσε ότι τα κράτη μέλη πρέπει, συνεπώς, να «συνδέσουν τα σημεία μεταξύ των συστημάτων» προκειμένου να δώσουν συνεκτικές απαντήσεις, καθώς και να εμπλέξουν τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις.

Κοινωνικές επενδύσεις

Ένας βασικός θεωρητικός άξονας αυτής της προσέγγισης είναι η έννοια της «κοινωνικής επένδυσης», που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια από τον ειδικό σε θέματα κράτους πρόνοιας Anton Hemerijck και τους συνεργάτες του. Αυτό που οι φονταμενταλιστές της αγοράς απέρριψαν ως «βάρος» της κοινωνικής πρόνοιας για τον φορολογούμενο, που καλλιεργεί την «εξάρτηση», έχει επαναπροσδιοριστεί ως μια φόρμουλα που ωφελεί όλους για την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων και τη δημοσιονομική σταθερότητα – για παράδειγμα, μέσω της παροχής καθολικής φροντίδας παιδιών, με τα διαρκή οφέλη της για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών και τις μελλοντικές ευκαιρίες ζωής του παιδιού.

Μετά την οδυνηρή εμπειρία της λιτότητας ως απάντηση στην κρίση της ευρωζώνης στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η κοινωνική επένδυση έχει αρχίσει να υιοθετείται όλο και περισσότερο από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στο συνέδριο, ο Carlo Monticelli, διοικητής της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, την περιέγραψε ως τον «ακρογωνιαίο λίθο» του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Η «Διακήρυξη του Κισινάου», που συμφωνήθηκε στο τέλος του συνεδρίου, συνόψισε αυτή τη νέα συναίνεση. «Η επένδυση στα κοινωνικά δικαιώματα αποτελεί τόσο ηθική επιταγή όσο και στρατηγική επιλογή για την οικοδόμηση βιώσιμων, ανθεκτικών, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Μια τέτοια επένδυση μειώνει τις ανισότητες, προάγει την κοινωνική συνοχή και τη διαγενεακή δικαιοσύνη, και ενισχύει τη δημοκρατική σταθερότητα και ασφάλεια. Ταυτόχρονα, ενισχύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Η επένδυση στα κοινωνικά δικαιώματα σημαίνει επένδυση στο ίδιο το μέλλον της δημοκρατίας. Η δημοκρατική σταθερότητα και ασφάλεια μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν τα κοινωνικά δικαιώματα προστατεύονται επαρκώς», όπως αναφέρει.

Πράγματι, οκτώ κράτη μέλη ανακοίνωσαν στη διάσκεψη ότι αποδέχονται πρόσθετες υποχρεώσεις σχετικά με τα δικαιώματα από το «μενού» επιλογών που παρέχει ο Χάρτης. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που εκπροσωπήθηκαν στη διάσκεψη, εν τω μεταξύ, τις προέτρεψαν όλες να αποδεχθούν τις διατάξεις του Χάρτη στο σύνολό τους, καθώς και τη διαδικασία συλλογικών καταγγελιών κατά κρατών μελών, η οποία εκδικάζεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ECSR).

Απόλυτη αποδοχή

Γιατί αυτή η συναίνεση φάνηκε να επιτυγχάνεται τόσο εύκολα; Συχνά, η πολιτική της ειδικής ταυτότητας έχει αντιμετωπιστεί με κατηγορίες για «πολιτική ορθότητα» από τους συντηρητικούς, αλλά αυτή η κριτική είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε δικαιώματα που διεκδικούνται και τα οποία όλοι μπορούν και πρέπει να απολαμβάνουν εξίσου. Και ενώ οι κεντροδεξιοί πολιτικοί συχνά αντιδρούσαν στις προσπάθειες ενίσχυσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων – αντιπαραθέτοντάς τα συνήθως με αυτά των «καταναλωτών» – στο Κισινάου υπήρξε μια ομαλή αναγνώριση ότι στο νέο κόσμο της εργασίας τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα πήγαιναν χέρι-χέρι.

Τόσο κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών «τριάντα λαμπρών χρόνων», που συνδέονταν με τη κεϋνσιανή διαχείριση της ζήτησης σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, όσο και κατά τη διάρκεια της νεοφιλελεύθερης εποχής που ακολούθησε, η οποία χαρακτηριζόταν από την αναβίωση του φονταμενταλισμού της αγοράς, ο χώρος εργασίας παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα «μαύρο κουτί» της οικονομικής πολιτικής, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις συναπόφασης στην Γερμανία και την Σουηδία. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη αισθάνθηκαν σαφώς την ανάγκη, λόγω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη διαδικασία εργασίας, να ανοίξουν αυτό το κουτί και να κοιτάξουν μέσα.

Πολλοί εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η ψηφιοποίηση έπαιρνε μια μορφή – με τις εταιρείες πλατφορμών να χρησιμοποιούν αλγοριθμική διαχείριση και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία – που επέτρεπε αυτό που ο Γιώργος Θεοδόσης, ο Έλληνας αντιπρόεδρος της ECSR, ονόμασε ως «μια βαθιά ανισορροπία εξουσίας». Υπήρχε ανάγκη να «τοποθετηθούν οι άνθρωποι στο επίκεντρο της κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής», με ανθρώπινη εποπτεία και δικαιώματα για τους εργαζόμενους να αμφισβητούν αποφάσεις και μια πράσινη μετάβαση που να είναι επίσης δίκαιη. «Ο διάλογος γεννά νομιμότητα» τόνισε, με έμφαση στην «ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την Πορτογαλία να προσφέρεται να διοργανώσει μια νέα εκδήλωση κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 2029. Η τύχη της αναπτυσσόμενης συναίνεσης για τα κοινωνικά δικαιώματα θα είναι πιο ξεκάθαρη τότε.