Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται από σήμερα οι Κανάριες Νήσοι, καθώς η κακοκαιρία «Τερέζα» σφυροκοπά την περιοχή με σφοδρότητα πρωτόγνωρη για την τελευταία δεκαετία.

Ο δημοφιλής ηλιόλουστος προορισμός έχει παραδοθεί στα στοιχεία της φύσης, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να ενεργοποιήσουν το ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων (PEIN). Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το τηλεφωνικό κέντρο του 112 είχε ήδη διαχειριστεί πάνω από 300 κλήσεις για βοήθεια, καθώς η καταιγίδα σαρώνει ανελέητα νησιά όπως η Τενερίφη και η Γκραν Κανάρια.

Η εικόνα στα νησιά είναι χαοτική, με τα δίκτυα μεταφορών να έχουν ουσιαστικά παραλύσει. Θυελλώδεις άνεμοι, που σε ριπές φτάνουν τα 140 χλμ/ώρα, προκαλούν πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις βράχων, κλείνοντας κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Στις ακτές, τα θηριώδη κύματα των 4-5 μέτρων έχουν «δέσει» τα πλοία στα λιμάνια, ενώ στον αέρα το σκηνικό δεν είναι καλύτερο: στα αεροδρόμια επικρατεί σύγχυση, με δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται ή να εκτρέπονται, αφήνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβισμένους.

Παράλληλα, οι καταρρακτώδεις βροχές πλημμυρίζουν τους δρόμους, με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET) να εκτιμά ότι ο όγκος νερού μπορεί να αγγίξει αθροιστικά τα 300 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές.

Ίσως, όμως, η πιο εντυπωσιακή εικόνα της «Τερέζας» είναι η πυκνή χιονόπτωση στο βουνό Τέιδε της Τενερίφης. Το τοπίο πάνω από τα 1.800 μέτρα έχει ντυθεί στα λευκά, οδηγώντας στο απόλυτο κλείσιμο του Εθνικού Πάρκου. Κάθε υπαίθρια δραστηριότητα –από πεζοπορία μέχρι ορειβασία– έχει απαγορευτεί αυστηρά λόγω του παγετού και της μηδενικής ορατότητας.

Καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή ή τη Δευτέρα, ο «πορτοκαλί» συναγερμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η έκκληση των αρχών προς τους πολίτες είναι ξεκάθαρη: μείνετε σε ασφαλές μέρος και αποφύγετε κάθε άσκοπη μετακίνηση.