Ντόρσεϊ: «Έχουμε παίξει 7 ματς σε 14 ημέρες – Παίρνω κάθε ευκαιρία που μου δίνεται»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε στο βεβαρημένο πρόγραμμα του Ολυμπιακού, ενώ επισήμανε ότι προσπαθεί να παίρνει κάθε ευκαιρία που του δίνεται.
Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπασκόνια, επικρατώντας με 90-80 στο ΣΕΦ για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στη Nova, αναφέροντας ότι οι Ερυθρόλευκοι ήταν κουρασμένοι έχοντας παίξει επτά ματς σε δεκατέσσερις μέρες, ενώ στάθηκε και στη δική του απόδοση.
Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ:
«Ισως ήμασταν κουρασμένοι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, όμως το δεύτερο ημίχρονο είναι πιο σημαντικό. Είναι καλή ομάδα η Μπασκόνια. Μπορεί να παίξαμε άσχημα, αλλά η νίκη μετράει. Έχουμε παίξει 7 ματς σε 14 ημέρες. Τώρα θα ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο, θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και θα ετοιμαστούμε για την επόμενη εβδομάδα».
Για τη δική του απόδοση: «Παίρνω κάθε ευκαιρία που μου δίνεται. Φέτος είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι συνεπής. Νομίζω πως έχει ωριμάσει το παιχνίδι μου και παίζω σε κάθε ματς σαν να είναι το ίδιο, χωρίς να βλέπω ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε κοντά σε ακόμα ένα Φάιναλ Φορ και εγώ έχω αυτή τη φλόγα μέσα μου για να παίζω όσο μπορώ καλύτερα. Παίζω έτσι όπως όταν ήμουν παιδί. Προσπαθώ να βελτιώνομαι συνέχεια και να προσαρμόζομαι σε μια ομάδα που έχει πολλούς ταλαντούχους παίκτες. Ηταν δύσκολα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο».
Για τη συνέχεια: «Τελευταία δυσκολευόμασταν στα παιχνίδια. Σήμερα ήταν καλό που κερδίσαμε ένα κλειστό παιχνίδι. Οι λεπτομέρειες μας έδωσαν τη νίκη. Στο τέλος της ημέρας μετράει το πλεονέκτημα της έδρας και όχι αν θα βγεις πρώτος, δεύτερος ή τρίτος».
