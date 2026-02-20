Ντόρσεϊ: «Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γύρισε από τις ΗΠΑ και δηλώνει έτοιμος να μπει και να αγωνιστεί στον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε από τις ΗΠΑ όπου είχε ταξιδέψει για προσωπικούς λόγους και τώρα δηλώνει πανέτοιμος να αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό με έπαθλο το Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Αμερικανός γκαρντ ευχαρίστησε την ΚΑΕ που του επέτρεψε να μεταβεί στις ΗΠΑ, ενώ υπογράμμισε ότι ακόμη και αν δεν καταφέρει να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί καλά, ο ίδιος θα παίξει στον τελικό!
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντόρσεϊ
Για το αν έχει προλάβει να ξεκουραστεί από το ταξίδι του: «Ναι έχω κοιμηθεί καλά. Θα δούμε αύριο. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, ό,τι και να συμβεί».
Για το πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον που η ομάδα του επέτρεψε να απουσιάσει: «Είναι κάτι που έπρεπε να κάνω, οπότε είμαι ευγνώμων που μου επέτρεψαν και μου έδωσαν τον χρόνο να πάω. Είμαι πίσω και είμαι έτοιμος να τελειώσουμε το υπόλοιπο της σεζόν».
Για τις εμπειρίες που του ξυπνάει αυτό το γήπεδο: «Ναι, εδώ ξεκίνησε το ελληνικό μου ταξίδι. Αγαπώ την Κρήτη, έχω υπέροχες αναμνήσεις εδώ και πάντα θα αγαπώ αυτό το μέρος».
Για το αν έχει κάποια ιδιαίτερη ανάμνηση από τότε: «Τα πάντα με σόκαραν τότε. Ήμουν τόσο μικρός. Δεν καταλάβαινα τα πάντα. Τώρα, κοιτώντας πίσω, είναι απλά εκπληκτικό. Ήταν γραφτό να έρθω εδώ».
