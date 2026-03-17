Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Η αποκάλυψη του Φουρνιέ: Η μεγάλη συνάντηση, η «μεταμόρφωση» και ο Ντόρσεϊ
Euroleague 17 Μαρτίου 2026, 11:31

Η αποκάλυψη του Φουρνιέ: Η μεγάλη συνάντηση, η «μεταμόρφωση» και ο Ντόρσεϊ

Ο Εβάν Φουρνιέ στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική Equipe αποκάλυψε και το «turning point» στη σεζόν για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Πανταζόγλου
Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στη Γαλλία για τη διετία του στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα, για την καριέρα του και το πότε θα σταματήσει, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο «turning point» της φετινής χρονιάς στην ομάδα.

Ο Γάλλος φόργουορντ αποκάλυψε πού γύρισε ο διακόπτης και πώς κατανεμήθηκαν καλύτερα οι ρόλοι στην ομάδα, λέγοντας πως μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα έγινε μια μεγάλη συνάντηση ανάμεσα στους παίκτες και στο τεχνικό επιτελείο που έμελλε να αποτελέσει και το «turning point».

Συγκεκριμένα, ο Φουρνιέ τόνισε πως μετά το παιχνίδι με τους «μπλαουγκράνα» και τη συνύπαρξη με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πεντάδα δεν υπήρξε ισορροπία, με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα και να αλλάξουν τα πράγματα, με τον Γάλλο να έρχεται από εκεί και πέρα από τον πάγκο. Η «μεταμόρφωση» του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τον Φουρνιέ οφείλεται σε εκείνη τη μεγάλη συνάντηση που έγινε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φουρνιέ για τη μεγάλη συνάντηση:

«Ο Ντόρσεϊ άρπαξε την ευκαιρία. Όταν επέστρεψα, όταν μπήκα στην αρχική πεντάδα (μαζί του), υπήρχε έλλειψη ισορροπίας. Χάσαμε στη Βαρκελώνη (85-98), ήμασταν γελοίοι, το χειρότερο μας παιχνίδι.

Μετά, κάναμε μια μεγάλη συνάντηση με την ομάδα. Από τότε, έχουμε κάνει μια μεγάλη στροφή, έχουμε μεταμορφωθεί. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά δεν κοιτάμε πια πίσω.

Ξεκινάω από τον πάγκο; Παίζουμε καλά, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά δεν αλλάζει και πολλά. Με βάζει σε ρόλο παρατηρητή, να μπαίνω για να προσφέρω ό,τι χρειάζεται η ομάδα, να διατηρώ το επίπεδο αν η επίθεση λειτουργεί, να είμαι επιθετικός και δημιουργικός αν χρειαστεί.

Πρέπει να καλύπτω τα κενά, παρέχοντας ταυτόχρονα την ίδια ηγεσία, με μεγάλη ευθύνη. Όταν σκοράρω 32 πόντους, είναι επειδή το απαιτεί το παιχνίδι, επειδή υπάρχουν τραυματισμοί. Το να σουτάρω δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα (γελάει). Αλλά ποτέ δεν έχω επικεντρωθεί στους αριθμούς. Πόσο μάλλον στην ηλικία μου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η νίκη. Τα ρεκόρ, δεν με νοιάζουν καθόλου», ανέφερε για το θέμα.

googlenews

sp_banner_Desk
betson_textlink
