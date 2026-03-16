Το μήνυμα του Φουρνιέ για το μεγάλο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (pic)
Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (17/3, 21:00).
Ο Εβάν Φουρνιέ δημοσίευσε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X με αφορμή το επικείμενο ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε (17/3, 21:00) για το εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο και ανέφερε χαρακτηριστικά: « Τα λέμε όλοι αύριο».
Η ανάρτηση του Φουρνιέ
See you all tomorrow pic.twitter.com/Q6x7E5A81q
— Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 16, 2026
Υπενθυμίζεται ότι το ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε αναβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η Φενέρμπαχτσε είναι αυτή τη στιγμή η πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 22-8 και ακολουθεί ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να μετράει ρεκόρ 20-11.
