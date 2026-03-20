Μιλουτίνοφ: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τα play off»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια, ενώ τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν μπορούν να σκέφτονται από τώρα τα play off.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη επί της Μπασκόνια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επικρατώντας με 90-80 για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που ήταν από τους πρωταγωνιστές των Ερυθρόλευκων, τόνισε σε δηλώσεις του στη Nova ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος με τα συνεχόμενα παιχνίδια, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούν να κοιτούν τα πλέι οφ από τώρα.
Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ:
«Ήταν μία δύσκολη περίοδος για εμάς. Θέλαμε το ματς, παρόλο που δεν αποδώσαμε όπως στο προηγούμενο ματς. Θα συνεχίσουμε στα επόμενα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε χρόνο τώρα να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι.
Αναφορικά με το ματς με τη Μονακό, ήταν μία καλή ομάδα. Είναι εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πρέπει να περιμένουμε γρήγορο ρυθμό. Μπορεί να προξενήσει προβλήματα ιδιαίτερα μετά το παιχνίδι της με την Μπαρτσελόνα.
Τώρα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τα πλέι oφ, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι για να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρας».
