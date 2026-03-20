Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γνωστός tiktoker bodybuilder – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο γυμναστήριό του για αναβολικά
Ο 34χρονος έχει έντονη δραστηριότητα στα social media - Έρευνα της αστυνομίας για κύκλωμα διακίνησης αναβολικών στη Θεσσαλονίκη
Στη σύλληψη γνωστού bodybuilder προχώρησαν στη Θεσσαλονίκη στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο άνδρας δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στο TikTok με συνεχή παρουσία δίνοντας οδηγίες για τη χρήση διάφορων σκευασμάτων και συμπληρωμάτων με μεγάλη απήχηση στα social media.
Απαγορευμένα σκευάσματα
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Aρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο γυμναστήριό του, όπου εντοπίστηκαν απαγορευμένα σκευάσματα που εμπίπτουν στην κατηγορία των αναβολικών.
Εκτός από τον 34χρονο συνελήφθη ο πατέρας του και η αδερφή του αφού εμφανίζονται ως συνιδιοκτήτες του γυμναστηρίου.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για εξετάζεται αν πίσω από τη δραστηριότητα του 34χρονου υπάρχει κύκλωμα διακίνησης αναβολικών.
