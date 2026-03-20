Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ελλάδα 20 Μαρτίου 2026, 12:43

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή που επέβαλε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη να εκτιθεί κατ' οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για τα λεγόμενα «45άρια» της άλλοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, τα οποία χρονολογούνται την περίοδο 2007-2010 και συνδέονται με έργα που φέρεται να κατατμήθηκαν σε μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάθεσή τους με απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους.

Εκτός από τα «45άρια», που αριθμούν 456 έργα, το κατηγορητήριο περιελάμβανε επίσης συμβάσεις έργων υπαλλήλων, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο να προσδιορίζεται σε 6,5 εκατ. ευρώ.

Μετά από πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 78χρονο (σήμερα) πρώην νομάρχη για απιστία, ηθική αυτουργία στην απιστία και ψευδή βεβαίωση, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κατ’ οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

«Πλήρης αδιαφάνεια» στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων

Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν τέσσερις τμηματάρχες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, κατά την επίδικη περίοδο, για συνέργεια στην απιστία, με την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών (πρότερος έντιμος βίος και μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά). Ανάλογα με την περίπτωση, το Δικαστήριο επέβαλε σε αυτούς ποινές φυλάκισης 4 και 5 ετών, τις οποίες ανέστειλε υπό όρους για 5 έτη – μεταξύ των όρων είναι να διαθέσουν 5.000 ευρώ ο καθένας σε κοινωφελές ίδρυμα της επιλογής τους. Και στην περίπτωσή των ποινών αυτών η εκτέλεση τους ανεστάλη ενόψει του Εφετείου.

Οι δικαστές έκαναν δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας Ιωάννας Κατσή, η οποία κατά την αγόρευσή της έκανε λόγο για «πλήρη αδιαφάνεια» ως προς τη διαδικασία εκτέλεσης των επίμαχων έργων. Όσον αφορά στο σκέλος των προσλήψεων υπαλλήλων με συμβάσεις έργου, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι προσλήφθηκαν με κριτήρια πολιτικά «για την εξυπηρέτηση τυχόν πελατειακών σχέσεων».

Υπενθυμίζεται ότι για ανάλογη υπόθεση, δηλαδή προσλήψεις υπαλλήλων με συμβάσεις έργου, ο πρώην νομάρχης είχε καταδικαστεί τον περασμένο Νοέμβριο, από άλλο δικαστήριο, σε κάθειρξη 8 ετών (με κατ’ οίκον έκτιση), η εκτέλεση της οποίας αποφασίστηκε και στην περίπτωση αυτή να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Θα εξεταστεί από γιατρό ο αδελφός Ψωμιάδη

Για την υπόθεση με τα «45άρια», κατηγορείται επίσης ο αδελφός του Παναγιώτη Ψωμιάδη, Διονύσης, ως πρώην αντινομάρχης. Το δικαστήριο διαχώρισε την υπόθεση γι’ αυτόν, λόγω προβλημάτων πνευματικής διαύγειας που επικαλέστηκε ο συνήγορός του κατά την έναρξης της δίκης, ενώ διατάχθηκε ιατρική πραγματογνωμοσύνη, με βάση την οποία θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

Απολογούμενος, ο πρώην βουλευτής, νομάρχης και περιφερειάρχης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, αρνήθηκε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι δεν προέκυψε ούτε ζημιά ούτε δόλος. «Διώκομαι εδώ και 15 χρόνια γιατί δεν χάθηκε ούτε ένα σεντ», ανέφερε, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη εις βάρος του, ενώ σε μία αποστροφή του λόγου είπε ότι «δεν υπάρχουν τα αδέλφια Ντάλτον, όπως προσπαθούν να μας παρουσιάσουν». Όσο για τα επίδικα έργα, δήλωσε πως «όλα έγιναν νομότυπα».

Societe Generale: Πιέσεις στον πληθωρισμό και αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ  

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Ελλάδα 20.03.26

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Ενδείξεις απάτης 20.03.26

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Ο βασιλιάς είναι γυμνός 20.03.26

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Ελλάδα 20.03.26

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

