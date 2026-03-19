Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη πως εισηγήθηκε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή, εξηγώντας πως συνομίλησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Ludovic Marin, επάνω, ο Εμανουέλ Μακρόν).
«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές ανάγκες τους (…) πρέπει να προστατευτούν από τη στρατιωτική κλιμάκωση», τονίζει ο Μακρόν
«Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να εφαρμόσουμε, χωρίς καθυστέρηση, μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, ιδιαίτερα των ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης», τόνισε — σε αναρτήσεις του στα γαλλικά και στα αγγλικά — ο κ. Μακρόν μέσω X, αναφέροντας πως μίλησε με τους ηγέτες των ΗΠΑ και του Κατάρ έπειτα από «τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν και στο Κατάρ».
Προστασία των αμάχων
«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές ανάγκες τους, όπως και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών, πρέπει να προστατευτούν από τη στρατιωτική κλιμάκωση», πρόσθεσε.
I have just spoken with the Emir of Qatar and President Trump following the strikes that hit gas production facilities in Iran and Qatar today.
It is in our common interest to implement, without delay, a moratorium on strikes targeting civilian infrastructure,…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
