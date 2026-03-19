Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία

Αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την προστασία της πρώτης κατοικίας εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προκαλώντας την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

Ο εξωδικαστικός, στον υπολογισμό της παραγόμενης πρότασης, θα λαμβάνει υπόψιν μόνον την αξία της υπό διάσωση κύριας κατοικίας και όχι των λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Όπως ανέφερε (MEGA) ο υπουργός, σήμερα η πρώτη κατοικία δεν διαχωρίζεται από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να προκύπτει μικρότερο «κούρεμα» και μεγαλύτερη δόση. Ο στόχος της παρέμβασης της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, είναι να μπορεί ο πολίτης να εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό με διαφορετική μεταχείριση για την πρώτη κατοικία του, διαχωρίζοντάς την από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να οδηγηθούν σε πλειστηριασμό.

Με τη νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, το ύψος του «κουρέματος» και της μηνιαίας δόσης θα διαμορφώνεται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη σε σχέση με το συνολικό του χρέος προς τους χρηματοδοτικούς φορείς.

«Επικοινωνιακό μπάλωμα»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, άσκησε κριτική (Real FM 97,8) στις προθέσεις της κυβέρνηση και του υπουργού, μιλώντας για «επικοινωνιακό μπάλωμα στον εξωδικαστικό μηχανισμό» την ίδια ώρα που «η κυβέρνηση έχει παραδώσει τα ακίνητα των πολιτών στα funds».

Εξήγησε πως ακόμα και μετά τη ρύθμιση «δεν έχουμε προστασία πρώτης κατοικίας όταν δεν προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών» και επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ «για επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσό που κάθε δάνειο αγοράστηκε, δικαίωμα προαίρεσης στην αγορά δανείου, ρύθμιση ελβετικού φράγκου όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη με επιμερισμό κυρίως στα funds (…) ποινολόγιο στα funds και τους servicers, και υποχρεωτικό εξωδικαστικό μηχανισμό. Για να μπει ένα φρένο σε ένα πάρτι αναδιανομής και κερδοσκοπίας που λαμβάνει χώρα όλο αυτό το διάστημα».

Παρέμβαση της Μιλένας Αποστολάκη

Επίθεση στην κυβέρνηση για την «προσχηματική», όπως καταγγέλλει, «δήθεν λύση» για την πρώτη κατοικία, εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη σε δήλωσή της, «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, αφού επί χρόνια επέτρεψε στα funds και στις εταιρείες διαχείρισης να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, να επιβάλλουν όρους και να προχωρούν σε πλειστηριασμούς χωρίς πραγματική διαπραγμάτευση, αφού κατήργησε κάθε ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν ‘λύση’ μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού».