Αχαΐα: Ανέβασε στα social βίντεο με ύβρεις και απειλές κατά αστυνομικών και συνελήφθη
Είχε αναρτήσει βίντεο, στο οποίο προχωρούσε σε απειλητικές και υβριστικές αναφορές κατά αστυνομικών αρχών
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα στα Σαγαίικα προχώρησαν χθες Τετάρτη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Το βίντεο που ανέβασε
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι στις 17-03-2026 ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, στο οποίο προέβαινε σε απειλητικές και εξυβριστικές αναφορές κατά αστυνομικών αρχών, προκαλώντας και διεγείροντας σε βιαιοπραγίες και θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.
Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αλυσοπρίονο και έναν σιδηρολοστό μήκους 122 εκατοστών, για τα οποία ο συλληφθείς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη νόμιμη κατοχή και προέλευσή τους και διερευνάται αν προέρχονται από τέλεση αξιόποινων πράξεων
