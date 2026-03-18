Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
18.03.2026 | 08:40
Euroleague 18 Μαρτίου 2026, 09:55

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, επικράτησε με 104-87 και έκανε σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι απολαυστικός.

Ο Γάλλος παιχταράς ήταν ο MVP της αναμέτρησης, σκοράροντας 36 πόντους, έκανε ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του, σε μια ονειρική βραδιά που πετούσε… φωτιές.

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη Euroleague, πρόκειται για έναν σπουδαίο σκόρερ, κάτι που μαρτυρούν και οι αριθμοί της καριέρας του τόσο στην Ευρώπη όσο και στο NBA.

Οι 36 πόντοι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε είναι μία τρομερή επίδοση, όμως δεν είναι η κορυφαία του, καθώς έχει βάλει και 41 πόντους με τη φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς. Συγκεκριμένα, στις 7 Ιανουαρίου του 2022 ήταν ο πρωταγωνιστής στο 108-105 κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, πετυχαίνοντας 10/14 τρίποντα.

Οι απίθανες επιδόσεις του Φουρνιέ σε Euroleague και NBA

Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει 704 παιχνίδια στο ΝΒΑ με πάνω 13 πόντους μέσο όρο και έναν εξαιρετικό σκόρερ που είναι από τους καλύτερους Ευρωπαίους που έχουν παίξει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Συνολικά έχει πάνω από 15 30άρες στο NBA, έχει σπουδαία επιδόσεις και με την εθνική Γαλλίας, ενώ μόνο φέτος με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει σκοράρει ήδη 3 φορές 30+ πόντους!

Η πρώτη 30άρα ήταν κόντρα στη Ζαλγκίρις, ενώ η δεύτερη ήταν απέναντι στον Ηρακλή για το πρωτάθλημα, με τον Γάλλο να σκοράρει 32 πόντους. Η τρίτη φορά με πάνω από 30 πόντους (36 συγκεκριμένα) ήταν το βράδυ της Τρίτης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τον Φουρνιέ να σαρώνει την τούρκικη ομάδα.

PwC: Ρεκόρ εξαγορών 23,8 δισ. στην Ελλάδα το 2025 – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν το 2026

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη
Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
«Ο θάνατος Λαριτζανί δεν θα αποσταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα του Ιράν» – Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό
Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

