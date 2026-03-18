Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, επικράτησε με 104-87 και έκανε σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι απολαυστικός.

Ο Γάλλος παιχταράς ήταν ο MVP της αναμέτρησης, σκοράροντας 36 πόντους, έκανε ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του, σε μια ονειρική βραδιά που πετούσε… φωτιές.

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη Euroleague, πρόκειται για έναν σπουδαίο σκόρερ, κάτι που μαρτυρούν και οι αριθμοί της καριέρας του τόσο στην Ευρώπη όσο και στο NBA.

Οι 36 πόντοι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε είναι μία τρομερή επίδοση, όμως δεν είναι η κορυφαία του, καθώς έχει βάλει και 41 πόντους με τη φανέλα των Νιου Γιορκ Νικς. Συγκεκριμένα, στις 7 Ιανουαρίου του 2022 ήταν ο πρωταγωνιστής στο 108-105 κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, πετυχαίνοντας 10/14 τρίποντα.

Οι απίθανες επιδόσεις του Φουρνιέ σε Euroleague και NBA

Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει 704 παιχνίδια στο ΝΒΑ με πάνω 13 πόντους μέσο όρο και έναν εξαιρετικό σκόρερ που είναι από τους καλύτερους Ευρωπαίους που έχουν παίξει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Συνολικά έχει πάνω από 15 30άρες στο NBA, έχει σπουδαία επιδόσεις και με την εθνική Γαλλίας, ενώ μόνο φέτος με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει σκοράρει ήδη 3 φορές 30+ πόντους!

Η πρώτη 30άρα ήταν κόντρα στη Ζαλγκίρις, ενώ η δεύτερη ήταν απέναντι στον Ηρακλή για το πρωτάθλημα, με τον Γάλλο να σκοράρει 32 πόντους. Η τρίτη φορά με πάνω από 30 πόντους (36 συγκεκριμένα) ήταν το βράδυ της Τρίτης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τον Φουρνιέ να σαρώνει την τούρκικη ομάδα.