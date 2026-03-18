Συνάντηση Τσίπρα με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, Άνθιμο
Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμο, στο επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.
Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, Άνθιμο, είχε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στην θρακική πόλη.
Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση της Ιερέας Mητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, καθώς και φωτογραφίες από τη συνάντηση του πρώην Πρωθυπουργού με τον ιερωμένο.
Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμο.
Ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», η οποία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως.
Κατά τη συνάντηση, ο κ. Τσίπρας απηύθυνε πρόσκληση προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη να παρευρεθεί στην ομιλία του.
