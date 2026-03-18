Δεντροφυτεύσεις και αστικές αναπλάσεις από τον Δήμο Πειραιά

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Πειραιά πραγματοποίησε εργασίες ανάπλασης πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, φυτεύτηκαν 30 νέα δέντρα, ενώ πραγματοποιήθηκε φύτευση καλλωπιστικών θάμνων και εποχιακών λουλουδιών, συνοδευόμενη από αναπλάσεις των υφιστάμενων χώρων πρασίνου.

Οι παρεμβάσεις αυτές αναμόρφωσαν τον χώρο, δημιουργώντας ένα πιο ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον για εργαζομένους, επισκέπτες και πολίτες και οι εργασίες υλοποιήθηκαν από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Πειραιά να ενισχύει το αστικό πράσινο στους δημόσιους χώρους της πόλης.

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει με συνέπεια τις εργασίες πρασίνου σε γειτονιές, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανάπτυξης του πρασίνου στην πόλη.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Οι παρεμβάσεις πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελούν συνέχεια της προσπάθειας του Δήμου Πειραιά να φροντίζει και να αναδεικνύει τους δημόσιους χώρους της πόλης.

Η ανάπτυξη και η συντήρηση του πρασίνου είναι για εμάς προτεραιότητα, γιατί πιστεύουμε ότι μια πόλη με προσεγμένο και «ζωντανό» πράσινο είναι πιο ανθρώπινη, βιώσιμη και φιλική για όλους.

Παρά το ελάχιστο έμψυχο δυναμικό, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος καταφέρνει να υλοποιεί, με συνέπεια και αφοσίωση, σημαντικό όγκο εργασιών, συμβάλλοντας στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Συνεχίζουμε σταθερά τις δράσεις πρασίνου, ενισχύοντας το αστικό τοπίο και δημιουργώντας δημόσιους χώρους πιο όμορφους, ζωντανούς και φιλικούς για όλους».

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς Νικήτας Γκόλφης, ανέφερε:

«Οι εργασίες δενδροφύτευσης, φύτευσης θάμνων και λουλουδιών, καθώς και οι αναπλάσεις των υφιστάμενων χώρων πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποτελούν μέρος της συνεχούς προσπάθειας της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, να ομορφαίνει την πόλη και να ενισχύει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ομάδα μας εργάζεται με μεράκι και συνέπεια για να διατηρεί και να ενισχύει το αστικό πράσινο, γιατί κάθε δέντρο, κάθε θάμνος και κάθε λουλούδι έχει σημασία για την καθημερινότητα των κατοίκων και την εικόνα της πόλης».

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με επιστολή του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Δήμο Πειραιά για τη συμβολή του στην αναβάθμιση και φροντίδα του περιβάλλοντος χώρου.