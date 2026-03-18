Τα Νέα της Αγοράς 18 Μαρτίου 2026, 13:57

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Σε μια στρατηγική συνεργασία που ενισχύει σημαντικά την ανάπτυξη του επαγγελματικού βόλεϊ στην Ελλάδα, η Novibet ανακοινώνει τη συμφωνία χορηγίας ονοματοδοσίας με τη Volley League, με το πρωτάθλημα να μετονομάζεται πλέον σε Novibet Volley League για την περίοδο 2025–2028.

Η χορηγική συμφωνία έχει ορίζοντα τριετίας και επεκτείνεται και στις υπόλοιπες κορυφαίες διοργανώσεις της λίγκας, οι οποίες μετονομάζονται σε Novibet Super Cup και Novibet League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Η συνεργασία αποτελεί τη σημαντικότερη εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό βόλεϊ, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την εμπορική δυναμική της διοργάνωσης. Παράλληλα, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση της Novibet στην περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του αθλήματος, το οποίο διαθέτει ισχυρή αγωνιστική παράδοση και διαρκώς αυξανόμενο φίλαθλο ενδιαφέρον.

Έλωνα Πουκαμισά, Head of PR, CSR & Corporate Communications, Novibet – Νίκος Παπαδόγλου, General Manager Novibet – Παντελής Ταρνατόρος, Πρόεδρος Volley League

Η συνεργασία παρουσιάστηκε επίσημα σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της Volley League, των ομάδων της διοργάνωσης και της Novibet.

«Για τη Novibet, η ονοματοδοσία της Volley League αποτελεί έναν στρατηγικό σταθμό στη διαρκή δέσμευσή μας για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάδειξη του βόλεϊ στην Ελλάδα, επενδύοντας σε μια μακροχρόνια συνεργασία που θα ενισχύσει το κύρος της διοργάνωσης και θα θέσει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο δυναμικό μέλλον για το άθλημα και την αθλητική του κοινότητα», δήλωσε ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet.

«Η συνεργασία μας με τη Novibet δικαιώνει τις προσπάθειες μας για να αποκτήσει η ΕΣΑΠ ένα μεγάλο χορηγό. Είναι μια σημαντική συμφωνία με οικονομικά δεδομένα και ποιοτικά χαρακτηριστικά αντάξια των στόχων που είχαμε θέσει. Η συνεργασία με τη Novibet θα δώσει κύρος και ώθηση στην ΕΣΑΠ, αλλά και στο επαγγελματικό ανδρικό βόλεϊ και ειδικά στις διοργανώσεις του πρωταθλήματος Volley League και στο League Cup Νίκος Σαμαράς», δήλωσε ο Παντελής Ταρνατόρος, Πρόεδρος της Volley League.

Παντελής Ταρνατόρος, Πρόεδρος Volley League – Νίκος Παπαδόγλου, General Manager Novibet

Παράλληλα με την ονοματοδοσία της διοργάνωσης, η συνεργασία εισάγει μια νέα δυναμική στην προβολή του αθλήματος, με τη Novibet να αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα media και ψηφιακών δικαιωμάτων. Μέσα από τη συνολική χορηγική παρουσία εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, καθώς και μέσα από τηλεοπτικές και ψηφιακές πλατφόρμες, το brand της Novibet γίνεται αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας της διοργάνωσης.

Στόχος της συνεργασίας είναι, παράλληλα, να αναδείξει ακόμη περισσότερο τους πρωταγωνιστές του παρκέ και να ενισχύσει τη σύνδεσή τους με το φίλαθλο κοινό, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του ελληνικού βόλεϊ.

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν λέει ο Κατζ

Γίνε μέρος της πρωτοβουλίας "Let's Move & Donate Food": Άσκηση για την υγεία σου και στήριξη για όσους το έχουν ανάγκη
Συμμετέχοντας στην κοινωνική πρωτοβουλία της Technogym «Let’s Move & Donate Food», η καθημερινή σου άσκηση συμβάλλει σε έναν παγκόσμιο σκοπό - την προσφορά σχολικών γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

