Τα τελευταία χρόνια, ο εμβληματικός Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας «πρωταγωνιστεί» σε μια σειρά από βίντεο στο TikTok, τα οποία παρουσιάζουν τουρίστες να μένουν με το στόμα ανοιχτό στη θέα του γοτθικού μνημείου (σε αυτό σίγουρα βοηθάει και η ομίχλη της Γερμανίας, η οποία δημιουργεί ένα σκηνικό που θυμίζει ταινία του Χίτσκοκ).

Το Ιούλιο του 2024, η ανάρτηση με τα περισσότερα like στην εφαρμογή ήταν της @whosthatbitxh, η οποία δημοσίευσε ενα στιγμιότυπο που απεικόνιζε την ίδια να κοιτάζει με δέος την εντυπωσιακή πρόσοψη του ναού.

Λίγους μήνες αργότερα, στην πέμπτη θέση της κατάταξης με τις δημοφιλέστερες αναρτήσεις του TikTok για τον Σεπτέμβριο του 2024 βρέθηκε ένα βίντεο για τον Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας από τον προμηθευτή εισιτηρίων @trainpal, η οποία συγκέντρωσε άλλα 17,3 εκατομμύρια «μου αρέσει» και 125 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Όλα τα παραπάνω βίντεο χρησιμοποιούσαν μια εκδοχή ενός τραγουδιού της γερμανικής metal μπάντας Rammstein, στο οποίο μια αιθέρια χορωδία γυναικών καταλήγει σε hard rock μονοπάτια.

Από το TikTok στην αγορά εισιτηρίου

Μέχρι και σήμερα, ο ναός βρίσκεται παντού στο TikTok. Πρόσφατα δε, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο ενός χρήστη της εφαρμογής, το οποίο δείχνει πλάνα από το μνημείο (ή αλλιώς «gothic marvel» όπως έγραψε ένας χρήστης) αναφέροντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Παρεμπιπτόντως είσαι τόσο όμορφη όσο αυτό».

Ωστόσο, η δημοσιότητα που έλαβε «άθελά του» ο ναός, έφερε μια απρόσμενη εξέλιξη.

Όπως ανακοίνώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας θα αρχίσει να χρεώνει εισιτήριο εισόδου στους επισκέπτες.

Σε συνέντευξη Τύπου, το συμβούλιο του ναού ανέφερε ότι το εισιτήριο προορίζεται να καλύψει το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας του κτιρίου.

Η είσοδος στον καθεδρικό ναό θα παραμείνει δωρεάν για τους τους πιστούς και τα μέλη του Central Cathedral Building Association.

Η καθολική εκκλησία αναμένεται να ξεκινήσει την πώληση εισιτηρίων εισόδου από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Οι αρμόδιοι δεν έχουν διευκρινίσει ακόμη ποιο θα είναι το κόστος, αλλά σύμφωνα με τον Zac Thompson του Frommer’s εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσό της τάξης των 12 έως 15 ευρώ.

Τα πάντα επί πληρωμή;

Όπως ήταν αναμενόμενο, η απόφαση πυροδότησε αντιδράσεις.

Μπορεί οι πιστοί που παρακολουθούν τις λειτουργίες και προσεύχονται σε συγκεκριμένους χώρους να εξαιρούνται, ωστόσο, το 99% των επισκεπτών, που είναι τουρίστες, θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό το οποίο ορισμένοι θεωρούν άδικο.

«Αν μόνο οι εύποροι μπορούν να αντέξουν οικονομικά να μπουν σε μια εκκλησία, νομίζω ότι αυτό είναι άδικο», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Barbara Schock-Werner από τον μη κερδοσκοπικό σύλλογο Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV).

Η Schock-Werner είναι αρχιτέκτονας που επέβλεψε τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του καθεδρικού ναού μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2012, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Ο οργανισμός ZDV εκπροσωπεί 19.000 μέλη που είναι αφοσιωμένα στη συντήρηση του κτιρίου.

Χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «πολύ, πολύ λυπηρό», η Schock-Werner υποστήριξε ότι «πρέπει να υπάρχουν και μη εμπορικοί χώροι. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να πληρώνουν για τα πάντα — και πολύ λιγότερο για να επισκεφθούν μια εκκλησία».

*Με πληροφορίες από: Artnet