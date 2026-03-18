Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Viral 18 Μαρτίου 2026, 21:30

Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Τα τελευταία χρόνια, ο εμβληματικός Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας «πρωταγωνιστεί» σε μια σειρά από βίντεο στο TikTok, τα οποία παρουσιάζουν τουρίστες να μένουν με το στόμα ανοιχτό στη θέα του γοτθικού μνημείου (σε αυτό σίγουρα βοηθάει και η ομίχλη της Γερμανίας, η οποία δημιουργεί ένα σκηνικό που θυμίζει ταινία του Χίτσκοκ).

Το Ιούλιο του 2024, η ανάρτηση με τα περισσότερα like στην εφαρμογή ήταν της @whosthatbitxh, η οποία δημοσίευσε ενα στιγμιότυπο που απεικόνιζε την ίδια να κοιτάζει με δέος την εντυπωσιακή πρόσοψη του ναού.

@jake39z 632 years to build, the tallest twin-spired church in the world #koln #colognecathedral #germany #gothic #architecture ♬ son original – Trendformusic🤍🇲🇺

Λίγους μήνες αργότερα, στην πέμπτη θέση της κατάταξης με τις δημοφιλέστερες αναρτήσεις του TikTok για τον Σεπτέμβριο του 2024 βρέθηκε ένα βίντεο για τον Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας από τον προμηθευτή εισιτηρίων @trainpal, η οποία συγκέντρωσε άλλα 17,3 εκατομμύρια «μου αρέσει» και 125 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Όλα τα παραπάνω βίντεο χρησιμοποιούσαν μια εκδοχή ενός τραγουδιού της γερμανικής metal μπάντας Rammstein, στο οποίο μια αιθέρια χορωδία γυναικών καταλήγει σε hard rock μονοπάτια.

Από το TikTok στην αγορά εισιτηρίου

Μέχρι και σήμερα, ο ναός βρίσκεται παντού στο TikTok. Πρόσφατα δε, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο ενός χρήστη της εφαρμογής, το οποίο δείχνει πλάνα από το μνημείο (ή αλλιώς «gothic marvel» όπως έγραψε ένας χρήστης) αναφέροντας στην λεζάντα της ανάρτησης: «Παρεμπιπτόντως είσαι τόσο όμορφη όσο αυτό».

Ωστόσο, η δημοσιότητα που έλαβε «άθελά του» ο ναός, έφερε μια απρόσμενη εξέλιξη.

@n_ethereal_ cologne cathedral #colognecathedral #koln #gothicarchitecture ♬ son original – ☆

Όπως ανακοίνώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας θα αρχίσει να χρεώνει εισιτήριο εισόδου στους επισκέπτες.

Σε συνέντευξη Τύπου, το συμβούλιο του ναού ανέφερε ότι το εισιτήριο προορίζεται να καλύψει το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας του κτιρίου.

Η είσοδος στον καθεδρικό ναό θα παραμείνει δωρεάν για τους τους πιστούς και τα μέλη του Central Cathedral Building Association.

Η καθολική εκκλησία αναμένεται να ξεκινήσει την πώληση εισιτηρίων εισόδου από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Οι αρμόδιοι δεν έχουν διευκρινίσει ακόμη ποιο θα είναι το κόστος, αλλά σύμφωνα με τον Zac Thompson του Frommer’s εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσό της τάξης των 12 έως 15 ευρώ.

Τα πάντα επί πληρωμή;

Όπως ήταν αναμενόμενο, η απόφαση πυροδότησε αντιδράσεις.

Μπορεί οι πιστοί που παρακολουθούν τις λειτουργίες και προσεύχονται σε συγκεκριμένους χώρους να εξαιρούνται, ωστόσο, το 99% των επισκεπτών, που είναι τουρίστες, θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό το οποίο ορισμένοι θεωρούν άδικο.

«Αν μόνο οι εύποροι μπορούν να αντέξουν οικονομικά να μπουν σε μια εκκλησία, νομίζω ότι αυτό είναι άδικο», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Barbara Schock-Werner από τον μη κερδοσκοπικό σύλλογο Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV).

Η Schock-Werner είναι αρχιτέκτονας που επέβλεψε τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του καθεδρικού ναού μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2012, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Ο οργανισμός ZDV εκπροσωπεί 19.000 μέλη που είναι αφοσιωμένα στη συντήρηση του κτιρίου.

Χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «πολύ, πολύ λυπηρό», η Schock-Werner υποστήριξε ότι «πρέπει να υπάρχουν και μη εμπορικοί χώροι. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να πληρώνουν για τα πάντα — και πολύ λιγότερο για να επισκεφθούν μια εκκλησία».

*Με πληροφορίες από: Artnet | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Tobias Rademacher | Unsplash

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Επιθέσεις του Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Greece Issues Cyber Alert to Shipping, Energy, Banking Sectors
Reuters reports that Greek authorities have issued a high-priority warning, calling on shipping and critical sectors to conduct system scans following suspected Iran-linked cyber activity and increased interference near Gulf shipping routes.

Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες «λύγισαν» τις «πράσινες» και κατέκτησαν το Challenge Cup (vid)
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ στην Ιταλία και χάνοντας για 2η φορά στη Γλυφάδα (3-0) μπροστά σε 2.500 οπαδούς του, είδε τη Βαλεφόλια να κατακτά το Challenge Cup Γυναικών

«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Η Άρσεναλ «κυνηγάει» ένα θαύμα
Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

