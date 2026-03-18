Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Μαρτίου 2026, 06:00

Εισφορά Αλληλεγγύης: Απώλειες 15 δισ. ευρώ για 400.000 συνταξιούχους

Η κυβέρνηση αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις, όμως εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

ΡεπορτάζΗλίας Γεωργάκης
Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Μέχρι σήμερα πάνω από 15 δισ. ευρώ έχουν αφαιρεθεί από τις τσέπες 400.000 συνταξιούχων λόγω της άδικης, διπλής, φορολόγησής τους με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), για την οποία πάγιο αίτημα των συνταξιούχων είναι η κατάργησή της.

Μόνο το 2026 πάνω από 400.000 συνταξιούχοι (ή οι κληρονόμοι τους) με κύρια μεικτή σύνταξη άνω των 1.468 ευρώ και επικουρική μεικτή σύνταξη άνω των 300 ευρώ (οι συντελεστές παραμένουν ίδιοι) θα χάσουν συνολικά το υπέρογκο ποσό των 888 εκατ. ευρώ (721 από κύριες συντάξεις + 167 από επικουρικές), σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, μόνο από την ΕΑΣ, αφού υφίστανται τις περικοπές ύψους 3%-14% και 3%-10%, αντιστοίχως.

Ετσι η κυβέρνηση από τη μια αυξάνει κατά ένα μικρό ποσοστό τις συντάξεις και από την άλλη εισπράττει υπερδιπλάσια από τους φόρους και τις «εισφορές» που έχουν θεσπίσει μνημονιακοί νόμοι και που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) θεσπίστηκε με το άρθρο 38 του Ν. 3863/2010 (πρώτο Μνημόνιο) για όλες τις κύριες συντάξεις που υπερέβαιναν το ποσό των 1.400 ευρώ (μεικτά) κάθε μήνα από 1-8-2010 κι εφεξής.

Ορίστηκε ότι θα τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και η χρηματοδότηση του «Προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».

Η παρακράτησή της από όλες τις κύριες συντάξεις ξεκινούσε από 3% για τις συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και αυξανόταν μέχρι και 14% για τις συντάξεις άνω των 3.500 ευρώ. Με τον Νόμο 3986/2011 η ΕΑΣ επεκτάθηκε και στις επικουρικές συντάξεις που υπερέβαιναν τα 300 ευρώ (μεικτά) τον μήνα, σε ποσοστά 3%-10%.

Με τον Νόμο 5162/2024 οι συντελεστές 3%-14% παρέμειναν οι ίδιοι με τιμαριθμοποίηση των αντίστοιχων ποσών κατά 2,4%, όση και η αύξηση των συντάξεων για τα έτη 2025 και 2026, αντίστοιχα. Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντί να καταργήσει (όπως ήταν το αίτημα όλων των συνταξιούχων) την ΕΑΣ, την επαναθέσπισε, και μάλιστα τη θωράκισε περαιτέρω. Το μόνο που απλώς έκανε ήταν να τιμαριθμοποιήσει τα οκτώ κλιμάκια – συντελεστές για την παρακράτησή της.

Δύο αδικίες

Ετσι, και το νέο σύστημα συντηρεί και διαιωνίζει δύο σημαντικές αδικίες για όσους συνταξιούχους υποχρεούνται στην καταβολή της ΕΑΣ:

Διπλή φορολόγηση των συνταξιούχων που πληρώνουν ΕΑΣ

Για την κατηγορία αυτή δεν τηρείται το αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ (ετήσιο εισόδημα), όπως ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, αφού αυτοί επιβαρύνονται με παρακράτηση λόγω ΕΑΣ από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή ο ΕΦΚΑ παρακρατεί την ΕΑΣ «στην πηγή», υπολογίζοντάς την στο αρχικό μεικτό ποσό της σύνταξης. Σε δεύτερο στάδιο υπολογίζει την εισφορά υπέρ υγείας (6%) και στο τελευταίο στάδιο επιβάλλεται ο φόρος. Ετσι, για το ίδιο ποσό οι υπόχρεοι σε ΕΑΣ έχουν διπλή επιβάρυνση γιατί σ’ αυτούς δεν ισχύει η προοδευτική κλίμακα.

Λανθασμένη τιμαριθμοποίηση των κλιμακίων της ΕΑΣ

Η δεύτερη αδικία δημιουργείται από τον νέο τρόπο τιμαριθμοποίησης των συντελεστών της ΕΑΣ και τον τρόπο υπολογισμού τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, συνταξιούχοι με υψηλότερη σύνταξη λαμβάνουν λιγότερα από συνταξιούχους με χαμηλότερη σύνταξη μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Αν δεν αλλάξουν οι συντελεστές και δεν γίνεται η παρακράτηση «επάνω στο κλιμάκιο», η αδικία αυτή θα διαιωνίζεται και θα μονιμοποιηθεί μετά την τιμαριθμοποίηση στα κλιμάκια της Εισφοράς.

Oπως παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ, «η διατήρηση της ΕΑΣ, ως φόρου επί του εισοδήματος μεγάλης κατηγορίας συνταξιούχων, παραβιάζει τον πυρήνα του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και συνιστά εκδήλωση αυθαιρεσίας, απολύτως ασυμβίβαστης με τις αρχές που διέπουν το κράτος δικαίου, αφού μερικοί μόνο συνταξιούχοι, με βάση το ύψος και μόνο της σύνταξής τους, συνεχίζουν να συμβάλλουν στη συγκρότηση των αποθεματικών του ΑΚΑΓΕ».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
PwC: Ρεκόρ εξαγορών 23,8 δισ. στην Ελλάδα το 2025 – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν το 2026

PwC: Ρεκόρ εξαγορών 23,8 δισ. στην Ελλάδα το 2025 – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν το 2026

Vita.gr
Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Χρήματα: Όταν λείπουν απ’ την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Κόσμος
Νεκροί στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πλήγματα

Νεκροί στο Τελ Αβίβ από ιρανικά πλήγματα

Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

«Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση - Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Δράση 16913 17.03.26

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Ελλάδα 18.03.26

Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα

Στη Λέσβο η οποία βρίσκεται σε καθεστώς lockdown μεταβαίνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας- To έκτακτο σχέδιο για την ευλογιά λόγω Πάσχα και η γριφώδης εξίσωση των διαθέσιμων αμνοεριφίων- Από ποιές χώρες θα εισάγουμε - Ειδικοί, κτηνοτρόφοι και ο υφυπουργός μιλούν στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το μεσημέρι η κηδεία του Λαριτζανί στο Ιράν – Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων
19η μέρα πολέμου 18.03.26

Το μεσημέρι η κηδεία του Λαριτζανί στο Ιράν – Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί και ορκίστηκε εκδίκηση - Αντίποινα στο Τελ Αβίβ με δύο νεκρούς - Φονικές ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό με 6 νεκρούς - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ιρανικές εγκαταστάσεις στα Στενά του Ορμούζ  - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Κόσμος 18.03.26

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024

Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι «θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», χάρη σε καθιερωμένες και φθηνές ιατρικές πρακτικές και επεμβάσεις αν υπήρχε «πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας»

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»
Κόσμος 18.03.26

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»

«Ολοένα περισσότερες φωνές - συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων - λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος» σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Stories 18.03.26

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μέση Ανατολή: «Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση – Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 18.03.26

«Πονοκεφάλους» στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση - Ο αγροτικός τομέας και οι αυξήσεις στο ράφι

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι ικανός να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προβλημάτων για τον ελληνικό αγροτικό τομέα. Οι επιπτώσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα στο χωράφι και φυσικά την τελική τιμή παραγωγής των προϊόντων. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις γνωρίζοντας καλά πως μια «βόμβα» ακρίβειας είναι πιθανό να απελευθερωθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση
Καινοτομία 18.03.26

Καρκίνος: Σταθερά στο 7% των δαπανών υγείας – Βελτιώνεται η επιβίωση

Οι νεότερες θεραπείες είναι ακριβότερες, όμως μειώνουν το κόστος με λιγότερη νοσηλεία και βελτίωση της παραγωγικότητας εξαιτίας της μεγαλύτερης και καλύτερης επιβίωσης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους
Κόσμος 18.03.26

Ισραήλ και Τουρκία: Και τώρα… οι δυο τους

Ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι η Τουρκία και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να είναι η επόμενη μεγάλη απειλή για το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Δυστοπία 18.03.26

Το παλαιστινιακό στο περιθώριο; – Η Γάζα στη σκιά του πολέμου στο Ιράν

Εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, οι ήδη δραματικές συνθήκες για τους αμάχους στη Γάζα επιδεινώνονται και η διπλωματία βαλτώνει, καθώς το διεθνές ενδιαφέρον είναι εστιασμένο στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βρετανία: Προστασία από τον Ζελένσκι για τις βρετανικές βάσεις που κατέχουν έδαφος της Κύπρου
Βρετανικές βάσεις 18.03.26

Σχέδιο Ζελένσκι για την προστασία της βρετανικής κατοχής στην... Κύπρο

Ο Ζελένκσι ξεδίπλωσε σχέδιο για την προστασία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες κατέχουν παράνομα τμήμα του κυπριακού εδάφους, κατάλοιπο της αποικιοκρατικής εποχής.

Ιράν: Η ρωσική Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ
Ζητά αποκλιμάκωση 18.03.26

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά» το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, αναφέρει η Rosatom, καλώντας όλα τα μέρη «να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης».

Ιράν: Για πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ ενημερώθηκε ο ΔΟΑΕ
Νότιο Ιράν 18.03.26

Πλήγμα στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μπουσέχρ

Ο ΔΟΑΕ «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ», χωρίς να προκληθεί ζημιά ούτε τραυματισμός.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες εγκαταστάσεις πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας
Στην ακτογραμμή 18.03.26

Οι ΗΠΑ χτυπούν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν με «διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών» ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις «κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ».

Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα
Φλόριντα 18.03.26

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη - Είχε απαγάγει, βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα

Εκτελέστηκε θανατοποινίτης στη Φλόριντα που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή, τον βιασμό και τη δολοφονία νεαρής μητέρας δυο παιδιών, ηλικίας δυο ετών και έξι μηνών.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
