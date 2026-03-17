O Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρ στο ΣΕΦ – Με αρκετές απουσίες οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός (20-11) επιστρέφει στη Euroleague και συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στην κορυφαία διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες στις 21:15 θα υποδεχθούν τη Φενέρμπαχτσε (22-8) στο ΣΕΦ, σε μία εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής η οποία δεν έγινε στα μέσα Δεκεμβρίου ελέω της σφοδρής κακοκαιρίας που είχε πλήξει τότε το Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Δεν έφταναν οι τραυματισμοί το προηγούμενο διάστημα, τώρα οι Πειραιώτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και κάτι άλλο. Οι Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν κόντρα στους πρωτοπόρους του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τον εξής λόγο: Κανείς από τους τρεις δεν ήταν δηλωμένος στη Euroleague τον περασμένο Δεκέμβριο (4/12/2025), ημερομηνία κατά την οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρ, αλλά δεν έγινε λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων που προκάλεσε τότε η πρωτοφανής κακοκαιρία η οποία έπληξε ολόκληρη την Αττική.

Ποιους δεν θα έχει διαθέσιμους ο Ολυμπιακός

Είναι αναμέτρηση για τη 14η αγωνιστική, οπότε κανείς από τους τρεις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής! Οι δύο Αμερικανοί και ο ένας Καναδός αποκτήθηκαν μετά την ημερομηνία όπου είχε οριστεί ο αγώνας. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως για τον ίδιο λόγο θα λείψουν και οι Νάντο Ντε Κολό, Σίλβα από πλευράς Φενέρ. Εκτός από το ματς με τον Ολυμπιακό θα είναι επίσης και οι Μέλι, Χολ.

Πάλι καλά έχουν επιστρέψει στη δράση οι Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ, μειώνοντας έτσι αρκετά τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.