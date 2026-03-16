Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται Τρίτη (17/3, 21:15) τη Φενέρμπαχτσε για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.
Την προκαθορισμένη ημερομηνία του παιχνιδιού (4 Δεκεμβρίου) στο ΣΕΦ, η κακοκαιρία «Byron» έπληττε την Αττική και έτσι αυτό δεν ξεκίνησε ποτέ, με απόφαση της πολιτικής προστασίας.
Η αναμέτρηση ορίστηκε για την Τρίτη ωστόσο τα πλάνα των δύο προπονητών διαφοροποιούνται εξαιτίας της αναβολής.
Και αυτό γιατί οι δύο ομάδες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μεταγραφές που έκαναν μετά την ημερομηνία που είχε οριστεί αρχικώς να γίνει.
Έτσι όπως είναι ήδη γνωστό ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τους Μόντε Μόρις, Κόρι Τζόσεφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Η Φενέρμπαχτσε από την άλλη δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα.
Ο Γάλλος playmaker βρισκόταν εκείνη την περίοδο στη Βιλερμπάν, ενώ αντιστοίχως ο Γκαμπονέζος σέντερ αγωνιζόταν στην Ελλάδα με τη φανέλα της ΑΕΚ. Επομένως, αμφότεροι δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Οι δυο αυτές απουσίες, έρχονται να προστεθούν στο μπλοκάκι του Σάρας είναι των Ντέβον Χολ και Νικολό Μέλι, οι οποίοι δεν υπολογίζονται επίσης λόγω τραυματισμών.
