Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Χαλκιδική, μετά τον εντοπισμό ενός μακάβριου ευρήματος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Σιθωνίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη του συγκροτήματος, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά.

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία τα ευρήματα

Σύμφωνα με το voria.gr, οι αρχές πιθανολογούν ότι τα ευρήματα βρίσκονταν στο σημείο αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η συγκεκριμένη τεχνητή λίμνη δεν είχε καθαριστεί προσφάτως. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Το κρανίο και τα οστά έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου αναμένονται τα αποτελέσματα των ανθρωπολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην ταυτότητα του ατόμου και στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Είχε εντοπιστεί πτώμα στον Γλαρόκαβο

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο διάστημα, αντιμέτωποι με ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν εργάτες στον Γλαρόκαβο Χαλκιδικής, καθώς εντόπισαν ένα πτώμα.

Προέκυψε ότι τα ανθρώπινα μέλη ήταν τυλιγμένα σε σακούλες, ενώ στο ίδιο σημείο βρέθηκε και μία βαλίτσα. Η σορός έφερε δαχτυλίδι στο χέρι, εύρημα όμως που δεν έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα. Τις έρευνες για την υπόθεση έχουν αναλάβει αστυνομικοί της Ασφάλειας Πολυγύρου. Σημειώνεται ότι η σορός βρέθηκε χωρίς κεφάλι.

Όπως ανέφερε τότε ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης «ήταν 5:30 η ώρα ακριβώς όταν βρήκα μια σακούλα τυλιγμένη ή οποία ήταν σε κάποια σκισμένη. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν ζώου, τελικά ήταν άνθρωπος μέσα. Λίγο που περιεργάστηκα τη σορό είδα ένα χέρι, που φορούσε δαχτυλίδι. Ήταν ένας άνθρωπος, δίπλα ήταν μια βαλίτσα, πιστεύω ήταν μέσα στη βαλίτσα και επειδή έγινε καθαρισμός στην περιοχή βγήκε στην επιφάνεια».