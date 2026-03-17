«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Ήπειρο από τη νέα σεισμική δόνηση που ταρακούνησε την περιοχή Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας, ανάμεσα από Άρτα και Ιωάννινα, το μεσημέρι της Τρίτης, 17 Μαρτίου.

Σχολιάζοντας τον νέο σεισμό ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα.

«Αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων δονήσεων που είχαν γίνει στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια μακρά διαδικασία σεισμικότητας στην περιοχή, η οποία εκφράζεται με μικρούς σεισμούς. Τα στοιχεία της ιστορικής σεισμικότητας στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας είναι στοιχεία που υποδεικνύουν μία μακρόσυρτη διαδικασία σεισμικότητας με μικρούς σεισμούς… Δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς, αλλά είναι παρατεταμένοι», σημείωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας.

«Να δούμε τα δεδομένα και θα γίνει η κατάλληλη εισήγηση»

Ερωτηθείς για το αν πρόκειται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προστασίας και ειδικά για τη λειτουργία των σχολείων, ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι «πρέπει να δούμε τα δεδομένα και θα γίνει η κατάλληλη εισήγηση, αφού εκτιμηθεί πρώτα από την αρμόδια επιτροπή κινδύνου».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:37, ήταν 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 9,5 χιλιόμετρα.