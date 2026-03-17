Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Στη δημοσιότητα δόθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων των αιτήσεων συμμετοχής στα «προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους» – Δράση 16913, MIS 5227573.
Ο πίνακας είναι προσβάσιμος στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ μέσω της διαδρομής: Αρχική > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι.
Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου 2026 έως και 20 Μαρτίου 2026 πατώντας εδώ.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες των εγκεκριμένων και των απορριπτέων, καθώς και ο σύνδεσμος για την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις.
Πόσο είναι το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους έως 750 ευρώ (μικτά).
Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.
