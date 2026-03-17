Οι τιμές του πετρελαίου ξαναπήραν την ανηφόρα στις ασιατικές αγορές νωρίς το πρωί σήμερα Τρίτη, με την πορεία τους εμφανώς επηρεασμένη από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της προσφοράς, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας -ΔΟΕ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Arathy Somasekhar).

Το WTI σημειώνει άνοδο 2,71% και το Brent Βόρειας Θάλασσας 2,78%

Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 2,71% στα 96,03 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 5,28% την προηγουμένη.

Αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 2,78% στα 103 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 2,84% χθες.

Τη δυνατότητα να αποδεσμεύσει περισσότερα αποθέματα πετρελαίου, αν χρειαστεί, διεμήνυσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Προσωρινή «λύση»

«Η γρήγορη δράση του ΔΟΕ είχε μια ηρεμιστική επίδραση στις αγορές» υποστήριξε χθες ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ, σε τηλεοπτική δήλωση.

«Αλλά ενώ η απελευθέρωση των αποθεμάτων μας μπορεί να προσφέρει ένα περιθώριο προς το παρόν, δεν αποτελεί μια διαρκή λύση», πρόσθεσε.

Ο Φατίχ Μπιρόλ τόνισε ότι το «πιο σημαντικό» πράγμα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα ήταν η επαναλειτουργία των ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, η οποία έχει διαταραχθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.