Αναστηλώνεται το Κάστρο της Σκιάθου–Προς ολοκλήρωση ένα σημαντικό έργο πολιτιστικής ανάδειξης

Έλεγχος πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11 έως 13 Μαρτίου στο αναστηλωτικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κάστρο της Σκιάθου, έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς χώρους του νησιού. Την επίσκεψη πραγματοποίησαν στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, μαζί με τις επιβλέπουσες του έργου Άννα Γιαλούρη και Ροή Κουτρουμάνου, προκειμένου να εξετάσουν την πρόοδο των εργασιών.

Το έργο βρίσκεται, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, πλέον σε προχωρημένη φάση και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των λιθόστρωτων μονοπατιών του οικισμού, ώστε να καταστούν ξανά επισκέψιμα και λειτουργικά, καθώς και παρεμβάσεις αποκατάστασης σε σημαντικά μνημεία του χώρου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες στους ναούς του Χριστού, της Παναγίας Πρέκλας, της Παναγίας Μεγαλομάτας και του Αγίου Νικολάου, καθώς και του τζαμιού. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάδειξης του χώρου, το οποίο περιλάμβανε την κατασκευή γέφυρας πρόσβασης, την αποκατάσταση της πύλης του Κάστρου και την ανάπλαση του μονοπατιού που οδηγεί σε αυτό, έργα που ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2025.

Χρονολογείται από τον 14ο αιώνα

Το Κάστρο, μνημείο του 14ου αιώνα, τοπόσημο του νησιού, επίκεντρο της κοινωνικής ζωής, και χώρος λατρείας, σύμβολο της ίδιας της νησιωτικής πολιτείας, όπως περιγράφεται, σε πολλά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Η αποκατάσταση και ανάδειξή του θεωρείται έργο ιδιαίτερης σημασίας για τη Σκιάθο, καθώς ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού και δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.