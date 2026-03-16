newspaper
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Αναστηλώνεται το Κάστρο της Σκιάθου–Προς ολοκλήρωση ένα σημαντικό έργο πολιτιστικής ανάδειξης
Αυτοδιοίκηση 16 Μαρτίου 2026, 15:14

Αναστηλώνεται το Κάστρο της Σκιάθου–Προς ολοκλήρωση ένα σημαντικό έργο πολιτιστικής ανάδειξης

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης μνημείων και λιθόστρωτων διαδρομών στο Κάστρο της Σκιάθου με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2026.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Spotlight

Έλεγχος πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11 έως 13 Μαρτίου στο αναστηλωτικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κάστρο της Σκιάθου, έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς χώρους του νησιού. Την επίσκεψη πραγματοποίησαν στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, μαζί με τις επιβλέπουσες του έργου Άννα Γιαλούρη και Ροή Κουτρουμάνου, προκειμένου να εξετάσουν την πρόοδο των εργασιών.

Το έργο βρίσκεται, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, πλέον σε προχωρημένη φάση και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των λιθόστρωτων μονοπατιών του οικισμού, ώστε να καταστούν ξανά επισκέψιμα και λειτουργικά, καθώς και παρεμβάσεις αποκατάστασης σε σημαντικά μνημεία του χώρου.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες στους ναούς του Χριστού, της Παναγίας Πρέκλας, της Παναγίας Μεγαλομάτας και του Αγίου Νικολάου, καθώς και του τζαμιού. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάδειξης του χώρου, το οποίο περιλάμβανε την κατασκευή γέφυρας πρόσβασης, την αποκατάσταση της πύλης του Κάστρου και την ανάπλαση του μονοπατιού που οδηγεί σε αυτό, έργα που ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 2025.

Χρονολογείται από τον 14ο αιώνα

Το Κάστρο,  μνημείο του 14ου αιώνα, τοπόσημο του νησιού, επίκεντρο της κοινωνικής ζωής, και χώρος λατρείας, σύμβολο της ίδιας της νησιωτικής πολιτείας, όπως περιγράφεται, σε πολλά διηγήματα του  Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Η αποκατάσταση και ανάδειξή του θεωρείται έργο ιδιαίτερης σημασίας για τη Σκιάθο, καθώς ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού και δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Τα νέα ρίσκα για την Ελλάδα από ένα γεωπολιτικό σοκ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανατροπή: Δεν «πέφτουμε» με τα χρόνια – Τι αποκάλυψε έρευνα του Yale

Κόσμος
Ιράν: Η στάση των γειτονικών χωρών πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου
Φροντίδα 16.03.26

Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέγραψε την Αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών
Αυτοδιοίκηση 16.03.26

Χάρης Δούκας: «H Αθήνα που χτίζουμε είναι μια πόλη όπου καμία γυναίκα δεν μένει αόρατη, κανείς άνθρωπος δεν μένει πίσω και κανένα δικαίωμα δεν θεωρείται δεδομένο».

Σύνταξη
Έσωσε ηλικιωμένο που έπεσε στο κανάλι του Μόρνου η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φυλής
Αυτοδιοίκηση 13.03.26

«Χαίρομαι γιατί βρεθήκαμε, άμεσα, για ακόμα μια φορά, στο πλευρό των συνδημοτών μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με αφορμή την επιχείρηση διάσωσης του ηλικιωμένου.

Σύνταξη
Τα καφενεία των χωριών δεν κλείνουν: Η πρωτοβουλία Δημάρχου για να τα κρατήσει ανοικτά
Σημεία αναφοράς 12.03.26

Πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Βασιλείου που στηρίζει τα παραδοσιακά καφενεία στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες τοπικής απασχόλησης.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Magnificent Seven: Tεχνο-ολιγάρχες, οι ληστρικοί βαρόνοι του σήμερα
Καρτέλ ελίτ 16.03.26

Ακόμη και μια τυχαία, ιστορική αναδρομή στη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ, αποκαλύπτει εντυπωσιακές ομοιότητες αδικίας όσο οι ληστρικοί βαρόνοι του χθες αλλάζουν απλά πεδίο δράσης για τη δυστοπία του σήμερα

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
«Εκ προθέσεως επίθεση» 16.03.26

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Σύνταξη
Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Ελλάδα 16.03.26

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
ΠΑΣΟΚ 16.03.26

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Σύνταξη
Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
Ως μαθητής 16.03.26

Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

Σύνταξη
Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
Ήταν δίκαιο και... 16.03.26

«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Φθήνουσα πορεία 16.03.26

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μέση Ανατολή 16.03.26

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Άκαρπες προσπάθειες 16.03.26

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Μέση Ανατολή 16.03.26

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Σύνταξη
Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
Θλίψη 16.03.26

Ο Παναγιώτης Αραμπατζής και η σύζυγός του, Σωτηρία, μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο